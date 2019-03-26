生涯賺進16.6億「沒花半毛」　NFL球星29歲退休不愁吃穿

▲愛國者近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski）宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

新英格蘭愛國者明星近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski）大小傷不斷，退休傳聞也不曾間斷，他在日前正式宣布退休，結束NFL9年生涯。這位聯盟超級明星生涯賺進5400萬美元（約新台幣16.6億），但他從來沒花過半毛錢，簡單理財方法幫助他可以提早退休，不需要為未來生活煩惱。

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根據美媒《商業機密》記者戴維斯（Scott Davis）報導，29歲的葛朗科斯基職業生涯賺進5400萬美元，但他很早就有理財的規劃，將所有職業生涯的薪水存進銀行，所有的花費都是來自代言收入，簡單的理財方法讓他免於破產的命運。

很多球星賺得多，花得更多，很多人退休不久後就面臨破產，談到該如何正確的理財，葛朗科斯基給出簡單的建議，「我會說保持簡單的生活，節省額外的開銷。NFL生涯很短暫，平均3到4年，一旦生涯結束了，就結束了，所以金錢管理很重要。」

不像其他球星買名牌、名錶、珠寶和跑車，葛朗科斯基至今還是習慣穿著短Tee配牛仔褲，「我靠著商業代言收入來過生活，沒有花太多錢在買車上面，也沒有昂貴的珠寶，現在我還是喜歡穿著牛仔褲，就像高中生活一樣。」

儘管NFL球星薪資水平很高，不過一旦花錢超出自身的還款能力，終將成為金錢的奴隸，每花一分錢都要思考，不要讓物慾牽著鼻子走，葛朗科斯基靠著簡單的理財方式，讓他29歲退休不用再為生活煩惱，準備展開人生第二春。

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