ET直播／中信兄弟主場首戰迎戰桃猿　萊福力對決史博威

▲桃猿史博威對決中信兄弟萊福力。（圖／中職提供）

記者歐建智／台北報導

中華職棒30年進入到第2周賽事，中信兄弟本季主場開幕戰26日在台中洲際棒球場出戰Lamigo桃猿，挑戰本季第2連勝且是跨季對桃猿5連勝，中信兄弟由洋投萊福力先發對上桃猿洋投史博威，比賽在晚上6點35分開打，鎖定《ETtoday新聞雲》觀賞直播賽事。

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桃猿在23日聯盟開幕戰擊敗統一獅，24日與中信兄弟交手，中信兄弟在投手群壓制，以及打擊群火力發揮，彭政閔敲出二壘安打，林智勝在9局上轟出2分砲、本季聯盟首轟，以6比2擊敗桃猿。

中信兄弟26日在台中洲際棒球場迎戰來訪的桃猿隊，是兄弟今年主場第1戰，要拚開季2連勝以及對桃猿5連勝，主場開幕戰牌台中市市長盧秀燕擔任開球貴賓。

萊福力去年加盟中信兄弟，28場出賽有7勝8敗、防禦率4.05，151局被176支安打、有12支全壘打，119次三振、49次四死球。他去年在主場洲際球場有12場出賽，3勝2敗、防禦率2.90。

▲▼中信兄弟萊福力M。（圖／記者季相儒攝）

去年萊福力對戰桃猿12場，拿下2勝2敗、對戰防禦率4.07，其中在主場面對桃猿的對戰防禦率僅有2.33。不過桃猿郭嚴文、朱育賢、藍寅倫、林承飛、陳俊秀，對萊福力打擊率都超過3成，陳俊秀更曾從他手中轟出全壘打。

桃猿先發投手洋投史博威是桃猿最後一位推出的洋投，2017年表現十分突出，2018年開季前遭遊騎兵隊釋出，之後回鍋桃猿。

史博威去年13場出賽有7勝1敗、防禦率5.12，77.1局被8轟在內90支安打，54次三振、37次四死球。去年對戰中信兄弟4場有1勝1敗、對戰防禦率4.79，中信兄弟王威晨面對史博威相對戰打擊率高達6成。

▲史博威。（圖／記者李毓康攝）