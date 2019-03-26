運動雲

> >

ET直播／中信兄弟主場首戰迎戰桃猿　萊福力對決史博威

ETtoday運動雲

▲桃猿史博威對決中信兄弟萊福力。（圖／中職提供）

▲桃猿史博威對決中信兄弟萊福力。（圖／中職提供）

記者歐建智／台北報導

中華職棒30年進入到第2周賽事，中信兄弟本季主場開幕戰26日在台中洲際棒球場出戰Lamigo桃猿，挑戰本季第2連勝且是跨季對桃猿5連勝，中信兄弟由洋投萊福力先發對上桃猿洋投史博威，比賽在晚上6點35分開打，鎖定《ETtoday新聞雲》觀賞直播賽事。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

桃猿在23日聯盟開幕戰擊敗統一獅，24日與中信兄弟交手，中信兄弟在投手群壓制，以及打擊群火力發揮，彭政閔敲出二壘安打，林智勝在9局上轟出2分砲、本季聯盟首轟，以6比2擊敗桃猿。

中信兄弟26日在台中洲際棒球場迎戰來訪的桃猿隊，是兄弟今年主場第1戰，要拚開季2連勝以及對桃猿5連勝，主場開幕戰牌台中市市長盧秀燕擔任開球貴賓。

萊福力去年加盟中信兄弟，28場出賽有7勝8敗、防禦率4.05，151局被176支安打、有12支全壘打，119次三振、49次四死球。他去年在主場洲際球場有12場出賽，3勝2敗、防禦率2.90。

▲▼中信兄弟春訓開訓,萊福力M.L。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟萊福力M。（圖／記者季相儒攝）

去年萊福力對戰桃猿12場，拿下2勝2敗、對戰防禦率4.07，其中在主場面對桃猿的對戰防禦率僅有2.33。不過桃猿郭嚴文、朱育賢、藍寅倫、林承飛、陳俊秀，對萊福力打擊率都超過3成，陳俊秀更曾從他手中轟出全壘打。

桃猿先發投手洋投史博威是桃猿最後一位推出的洋投，2017年表現十分突出，2018年開季前遭遊騎兵隊釋出，之後回鍋桃猿。

史博威去年13場出賽有7勝1敗、防禦率5.12，77.1局被8轟在內90支安打，54次三振、37次四死球。去年對戰中信兄弟4場有1勝1敗、對戰防禦率4.79，中信兄弟王威晨面對史博威相對戰打擊率高達6成。

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,史博威。（圖／記者李毓康攝）

▲史博威。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華職棒桃猿史博威中信兄弟萊福力
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

中職／遭江辰晏觸身球後送醫！蔣智賢肩部挫傷降二軍

日職／陽岱鋼熱身賽3戰4轟　原辰德：開幕戰先發第5棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥新危機？暴龍與射手米克斯續約

2NFL球星生涯賺16.6億卻沒花半毛

3韋德不追求最佳第6人

4強襲球命中波瑟羅後腦勺

5沒在怕洋基紅襪　太空人目標冠軍

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2親口宣布引退就像死刑！周思齊

3魏應充：我的堅持，龍魂不滅

4真理讚杜克怪物威廉森：已是世界前50

5遭江辰晏觸身球後！蔣智賢降二軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366