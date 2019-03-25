運彩贊助輔大棒球隊　首支冠名球隊在成棒聯賽亮相

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▲輔仁大學棒球隊。（圖／翻攝自輔仁大學棒球隊臉書）

體育中心／綜合報導

台灣運彩首支冠名贊助的棒球隊正式出爐！與輔仁大學首次攜手合作，冠名贊助輔仁大學棒球隊，今年甲組成棒賽事即將登場亮相。

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輔仁大學在1977年與葡萄王企業建教合作，1981年與榮工處合作，1986年接受養樂多贊助，1999年由中興保全贊助，在2005年終止贊助，2006年9月18日則由泰安產險每年贊助，2016年終止長達11年的冠名贊助。

在3年沒有贊助之下，輔仁大學棒球隊終於找到贊助，透過體育署「體育運動贊助資料庫媒合平台」，由台灣運彩贊助輔仁大學，今年甲組成棒比賽就會正式亮相。

輔大與台灣運彩在28日將正式簽約贊助，全新戰服也將同場搶先曝光。甲組成棒春季聯賽將在4月11日開打。