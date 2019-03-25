勇士連6季奪50勝寫隊史　柯爾成史上唯三連5季50勝教頭

▲勇士總教練柯爾成為史上唯三連續5季奪50勝教頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍勇士25日擊敗活塞奪下本季第50勝，勇士也創下連續6季都奪下50勝的隊史最佳紀錄，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）則成為史上第三位連續5季都率隊拿下50勝教頭，前兩位則是傑克森（Phil Jackson）與萊里（Pat Riley）等傳奇教頭，但柯爾仍相當在意24日輸給給獨行俠35分的敗仗。

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勇士本季奪下連6季50勝，創下隊史近68季以來最多連續50勝的賽季，勇士教頭柯爾自2014賽季執教以來連續5季勝場都達50勝，他也成為萊里於1981至1985球季執教湖人與尼克，傑克森於1989至1994球季執教公牛後，第三位連續5季奪50勝的教頭。

就此成績柯爾沒有多談，他仍聚焦在自己24日背靠背第一場比賽大敗給獨行俠的比賽，「我仍對我這樣的表現失望又驚訝，我昨天開車回家時發現，我對於過去五年執教勇士的驚喜真的多於昨天的慘敗。」

▲勇士擊敗活塞後創下連續6季奪下50勝紀錄（圖／路透）

柯爾提到，他了解勇士狀況不如之前，但他認為這就是勇士最棒的地方，「三年前我不曾感到勇士有昨晚大敗的狀況，且每個晚上腦中還會浮現球員的精彩表現，他們當時的驚喜的確大於現在，我們近幾季表現有下滑，但也很難讓大家理解球員仍非常嚮往冠軍，因為這支球隊最棒的地方就是永遠會谷底反彈，就像這場勝利一樣。」

勇士近3季收尾階段如柯爾所言狀態略有下滑，由2016年的8勝2敗、2017年的9勝1敗，到2018年的4勝6敗，勇士25日後恰好奪下50勝23敗，上季勇士最後以58勝24勝作收，今季是否創下近3季最少勝場。