柯瑞輪休勇士遭獨行俠狂電35分　平12年主場最大輸分

▲杜蘭特拿下25分勇士以35分敗給獨行俠（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍勇士24日於主場對戰獨行俠，勇士主控柯瑞（Stephen Curry）此役輪休，勇士其餘4虎雖先發上陣，但只有杜蘭特（Kevin Durant）勉強繳出正常的25分、4籃板、5助攻表現，勇士全場三分球出手30次更僅投進4顆，寫下慘澹一成命中率，終場勇士就以126比91遭獨行俠慘電35分。

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勇士此役柯瑞輪休，衛冕軍先發控球擺上庫克（Quinn Cook），其餘四虎如湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、杜蘭特仍維持不動先發，但勇士卻在第一節遭獨行俠待退役老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）連砍10分帶動一波14比2攻勢，勇士就此拉不回比賽差距，後三節也無逆轉氣勢，一路輸到第四節終場以35分吞敗。

▲獨行俠老將諾威斯基第一節率隊打出致勝氣勢（圖／CFP）

勇士第一節在諾威斯基連續攻勢下就落後17分，第二節勇士先發四虎持續上陣，但獨行俠柏克（Trey Burke）、布朗森（Jalen Brunson）、貝勒克爾（Maxi Kleber ）等替補球員切入與外線攻勢猛烈，獨行俠延續第一節攻下37分氣勢，使勇士第二節比賽終了落後分數增為28分。

獨行俠於第三節再轟進34分，勇士落後分差增38分，第四節也進入垃圾時間勇士更無心應戰，終場以126比91敗給獨行俠。

勇士此役只有杜蘭特表最佳，他繳出25分、4籃板、5助攻，但他三分球8投0中，湯普森三分球也熄火4投0中，只有8分、格林繳出6分、3籃板、卡森斯19分、6籃板、3助攻、頂替柯瑞擔任先發的庫克則只有７分、6籃板、7助攻。

獨行俠以諾威斯基的21分、5籃板，唐西奇則繳出23分、11籃板、10助攻的大三元成績，獨行俠此役也有6人得分上雙，全隊更飆出21顆三分。勇士此役一度落後獨行俠達43分，終場於主場敗給獨行俠35分，也追平勇士自2007年來近12年最大敗分的主場紀錄。

▼獨行俠唐西奇拿下大三元（圖／CFP）