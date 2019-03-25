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大聯盟官網點名五大牛棚　洋基最強登榜首

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▲▼洋基，歐塔維諾（Adam Ottavino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基歐塔維諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

大聯盟官網點名最強五大牛棚，前五名分別為洋基、運動家、海盜、太空人以及國民。其中在2018賽季就已經非常穩固的洋基牛棚， 找來了洛磯勝利方程式之一的歐塔維諾(Adam Ottavino)，實力更加穩固。

2018賽季洋基牛棚在WAR值表現就已非常亮眼，布里頓(Zach Britton)今年初再和布朗克斯轟炸機簽下新約，加上表現出現的歐塔維諾成功補起羅伯森(David Robertson)離隊的損失，評估整體實力與去年球季相比，可說是有過之而無不及。

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排名第二的運動加牛棚由崔南（Blake Treinen）領軍，他擁有頂尖卡特球和伸卡球，佈局投手崔米諾（Lou Trivino）去年菜鳥球季72局82三振，2.92防禦率非常驚人。運動家牛棚防禦率去年在美聯排第二，本季還增加了 索利亞（Joakim Soria），他三振保送比為4.33。

海盜排在第三，羅德里奎茲(Richard Rodriguez)以及透過交易來到匹茲堡的凱拉（Keone Kela）以及瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)，去年球季三振了超過30%的打者。

2017年奪冠後，太空人牛棚戰力持續升級，簽下朗登（Hector Rondon）和史密斯(Joe Smith)後，又交易歐祖納（Roberto Osuna）和普萊斯利（Ryan Pressly）。普萊斯利球的轉速極佳，三振保送比為10.67，加入太空人後防禦率僅有0.77。

▲▼太空人救援投手普萊斯利（圖／CFP）

▲普萊斯利。（圖／CFP）

國民牛棚排第五，杜利德(Sean Doolittle)、巴勒克勞奇（Kyle Barraclough）和羅森索爾（Trevor Rosenthal）都具備一定經驗，不過因Tommy John手術缺席2018賽季的羅森索爾將是關鍵。雖然在春訓碰上控球問題，但整體上還是相當犀利。

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