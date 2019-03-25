航源FC 4月再戰2019亞足聯盃　新加入南韓、海地外援拼首勝

▲航源FC。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

台甲航源FC是台灣首支通過亞足聯（AFC）認證的職業足球俱樂部，去年首次叩關亞足聯盃（AFC CUP）賽事後，經過一年的沉潛調整，再加入新的南韓以及海地外援，4月起即將進行本屆亞足聯盃賽事，實力提升後，將要再面對北韓以及兩支香港強隊。

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航源FC去年首戰亞足聯盃被分在東亞區I組，對手有北韓425、北韓火炬以及澳門賓菲加，不過很可惜繳出6敗0積分戰機，但是原先在客場1比6不敵北韓火炬，但經過調整，再回到輔大主場後僅以0比1小輸，讓對手相當震驚，球員信心也有所提升。

▼航源加入新外援。（圖／翻攝自航源足球俱樂部 HYFC臉書粉專，下同）

航源FC今年再度叩關亞足聯盃，依舊被分在東亞區I組，對手有去年交手過的北韓425、香港和富大埔與香港傑志，航源FC日前推出宣傳影片，除了回顧這一年的充實訓練外，又再宣布加入新的外援助陣、包括曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，以及海地的ESTAMA JHON MIKY BENCHY提升戰力。

航源FC第一場主場賽事就在4月3日於新竹第二運動場迎戰北韓425、接著在5月15日於台北田徑場對上香港傑志，最後在6月26日同樣在台北田徑場，對決香港和富大埔，去年很可惜未能拿下首勝首積分，不過今年擴充戰力後，將要力拼首場勝利。