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奧運隊被韓澳海灌14球　足協稱讚球員努力是成長過程

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▲▼ U23男足練球，白劭宇（左）。 （圖／記者謝孟儒攝）

▲奧運隊前鋒白劭宇（左）。 （圖／記者謝孟儒攝）

記者林育正／採訪報導

24日我國足球代表隊面臨3線作戰，友誼賽中華男足0比1不敵索羅門群島；女足1比1踢平香港；U23奧運隊0比6不敵澳洲。針對奧運隊連續大比分敗給南韓和澳洲，球員出身的足協秘書長方靖仁稱讚小將說：「這是成長過程，大家都很努力了。」

方靖仁透露本次奧運隊總教練王家中選進多名去年亞足聯U19錦標賽成員，年紀和23歲相比偏小，希望球員放開就好。「這是成長過程，大家都不希望輸球，第一場比賽大家很努力，拿了很多黃牌代表很想追上南韓，值得給予肯定。被震撼教育也是很好的成長。」

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奧運隊有不少國內大學生，不過大專足球聯賽不論是比賽數量以及高強度的比賽都不足。方靖仁倒是認為場次不是最大重點，而是優秀球員集中在北市大、台體大、輔大以及銘傳4間大學，具有競爭力的比賽不足。「如果沒場都是2比1、2比0左右那就很有競爭力，不然也只是浪費時間。」

目前大專足球聯賽公開一級有16支強隊，但水準差異非常大，「大專聯賽競爭力要上來，球員要更平均。我們希望鼓勵學校接體保生，讓過去的學長帶學弟。要是北市大的替補球員出來組一隊，也不一定會輸先發。」不過他也坦承，考慮到各大專院校校隊、體保生政策，這方面協會較難施力。

▲中華U23男足總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

▲奧運隊U23總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

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關鍵字： 奧運隊足球
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