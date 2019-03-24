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日職／陽岱鋼連3戰開轟　熱身賽5轟有望開幕戰先發

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職24日進行官辦熱身賽最終戰，讀賣巨人陽岱鋼第一個打席就開轟，近3戰敲4轟，熱身賽打擊一路飆升，開幕戰先發希望濃厚。

巨人熱身賽終戰對決羅德，首局就靠著吉川尚輝三壘安打攻下1分，2局下陽岱鋼對決有吉優樹，1好兩壞時轟出右外野全壘打。陽岱鋼表示，「面對的是不太熟悉的投手，進入打擊前，想著要把球擊得強勁。」

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陽岱鋼手感熱得發燙，4天內3場比賽共敲4轟，21日掃熱身賽第2轟，23日演出雙響砲。即將迎接29日開幕戰，陽岱鋼表示，「我覺得這幾個打席留下很好的印象。」

陽岱鋼第二打席敲右外野飛球，第三打席選到四壞球保送後被換代跑退場，巨人前6局與羅德戰成4比4平手，7局下靠著坂本勇人高飛犧牲打超前1分，接著丸佳浩轟出他轉戰巨人的第一發全壘打，再為巨人添1分，最終就靠這2分奠定勝基，以6比4獲勝。

陽岱鋼此戰2打數1安打，熱身賽出賽14場比賽，37打數有11支安打，5支長打都是全壘打，打擊率0.297，留給教練團好印象，有望爭取到開幕戰先發。日職開幕戰於29日星期五開打，讀賣巨人在廣島鯉魚客場比賽，陽岱鋼迎接生涯第13個球季。

關鍵字： 讀賣巨人陽岱鋼
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