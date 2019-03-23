中職／李茲5局飆153公里賞獅9K平紀錄　洪總讚球威很好





▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

中華職棒30年由Lamigo桃猿與統一獅掀開序幕，猿隊7局灌進5分逆轉戰局，終場6比2勝出，新洋投李茲5局飆9K僅失2分，球速最快153公里，總教練洪一中賽後表示：「李茲的球威很好，控球如果再準一點更好。」

李茲首度來台打球，擔任開幕戰先發投手，開局送出三上三下，2局奉送3個保送，在1出局後面臨滿壘局面，但及時回穩，連飆2K化解危機，3局因二壘手郭嚴文失誤讓對方上壘，2出局後被蘇智傑敲出二壘安打失掉1分，4局再度製造三上三下。

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5局上，李茲續投，一上場遭敲出1支三壘安打，2出局後遭潘武雄敲安，失掉第2分，此役主投5局失掉2分僅1分責失，共3次保送，但送出9次三振，無關勝敗，其中5局飆9K，平聯盟開幕戰前5局投手最多三振記錄。

對於李茲首戰狀況，洪總認為具有很好的球威，但控球有待加強。猿隊打線前5局也受到獅隊先發投手羅里奇壓制，僅從他手中敲出3安，洪總說：「他本來就是一個好投手，不好對付，今天的速球狀況很好，我們打者掌握得不好，不過不知道是不是天氣太冷的關係，兩邊其實都對速球打不好，剛好換投之後，我們有掌握住機會。」

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