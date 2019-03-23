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20年前對上中華男足是球員　索羅門總教練來台讚很棒回憶

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▲▼中華男足vs索羅群島友誼賽,英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)、索羅門群島總教練托阿塔（Moses Toata）、李茂 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲索羅門群島總教練托阿塔 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足24日晚間6點將和索羅門群島於台北田徑場進行國際友誼賽，23日進行賽前記者會，雙方上次交手已經是20年前，特別的是，現任的索羅門總教練托阿塔（Moses Toata），就是當年雙方交手時的陣中球員，直呼是很不可思議的感覺。

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中華男足先飛往緬甸進行第一場國際友誼賽，最終以0比0踢平地主，24日將要友邦索羅門群島在台北田徑場進行友誼賽，總教練蘭卡斯特(LouisLancaster)提到，「這是我執教和球員們的首場主場比賽，非常期待。」也希望球迷們能夠進場看球。

目前索羅門群島FIFA世界排名為143，中華男足則是124，中華男足上次和索羅門群島交手，已經是在1999年於索羅門，和當時的國家隊、奧運隊、冠軍隊共踢了三場比賽都是握手言和，當年也在中華男足隊伍中、現任台電總教練陳貴人回憶，當時在當地造成轟動。

▼（左起）中華男足主帥蘭卡斯特、中華男足李茂、索羅門群島隊長、總教練托阿塔。

▲▼中華男足vs索羅群島友誼賽,英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)、索羅門群島總教練托阿塔（Moses Toata）、李茂 。（圖／記者謝孟儒攝）

而雖然近期傳出，身為台灣在南太平洋的邦交國的索羅門群島因為選舉關係，未來可能出現斷交危機，但索羅門男足仍在周三如期出發，經過漫長轉機抵達台灣備戰，特別的是托阿塔20年前就曾以球員身份，和中華男足交手，20年後來台灣和中華男足交手，已經成為教練。

托阿塔回憶，「這是很棒的記憶，20年來索羅門的足球已經改變很多，已經是完全不一樣的球隊，記得當時比賽是下大雨，球場都很泥濘，可是大家還是都很奮力，現在來到台灣覺得很不可思議的感覺，也很希望兩個國家的球隊可以更多交流。」

對於現在的中華隊，托阿塔提到，「其實了解不多，只知道中華隊FIFA排名在我們前面，實力也不錯，相信會是一場有很競爭的比賽，加上這場比賽和FIFA積分有關，如果要贏球，我們就要盡全力去拼，我們的球員也都很開心能夠來台灣。」

▲▼中華男足vs索羅群島友誼賽,英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)、索羅門群島總教練托阿塔（Moses Toata）、李茂 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 中華男足索羅門
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