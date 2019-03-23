中華男足24日迎戰友邦索羅門　英籍新主帥主場首秀要搶勝

▲（左起）中華男足主帥蘭卡斯特、中華男足李茂、索羅門群島隊長、總教練托阿塔。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足明天（24日）晚間6點將和索羅門群島於台北田徑場進行國際友誼賽，23日進行賽前記者會，這場比賽也是新上任的英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)迎來的首場賽事，「這是我執教和球員們的首場主場比賽。」

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中華男足先飛往緬甸進行第一場國際友誼賽，最終以0比0踢平地主，24日將要友邦索羅門群島在台北田徑場進行友誼賽，蘭卡斯特提到，「這是教練團和球員第一次在主場和主場球迷面前，也是今年第一場主場比賽，和緬甸我們打得非常有強度和精彩，各位球員和大家都非常期待明天的比賽。」

索羅門群島總教練托阿塔（Moses Toata）則提到，「索羅門離台灣真的很遠，要經過轉機，週三就已經出發，不過有經過休息之後，昨天第一次練習，很開心來到台灣、希望可以打出好的比賽。」目前索羅門群島FIFA世界排名為143，中華男足則是124。

中華男足上次和索羅門群島交手，已經是在1999年，當時共踢了三場比賽，都是踢平，不過當時在當地造成話題，當年也在中華男足隊伍中、現任台電總教練陳貴人提到，「當時索羅門都幫中華隊加油，希望現在時空環境改變之後，中華隊可以把勝利留在台灣。」

▼蘭卡斯特希望這位小球迷再次進場看球。

特別的是，蘭卡斯特對於2017年10月10日中華男足逆轉勝巴林的比賽中，一個小球員加油激動的身影感動，想起自己小時候也是這樣喜歡足球，「進球以後本來座位上埋沒的小朋友，很興奮跳起來，相信這會成為他一輩子回憶，未來希望我們的球隊可以越來越茁壯，有越來越多這樣的小朋友，也希望他明天可以和家人一起來看比賽。」

中華男足李茂則說，「入選國家隊很開心，加上今年很快就有國際賽可以打，希望可以在主場拿下勝利，上一場對緬甸門前的把握還不夠，希望能再改進。」而對於蘭卡斯特的教法，「球員和教練團在戰術上有更多共識和溝通，相信會更進步。」

▼李茂。