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勇士下季遷移新館　首戰10月6日對決湖人熱身賽

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▲▼2018年聖誕大賽，湖人vs勇士，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士啟用新球館首戰將對決湖人話題性十足。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自1971賽季以來，勇士就一直把甲骨文中心當作主場，經過了47季，勇士將於本季結束後將主搬遷至大通銀行中心，他們除了會把威斯基(Dirk Nowitzki)砸出來的「黑八之洞」帶去之外，啟用新球館的首戰，就是面對詹姆斯(LeBron James)坐鎮的湖人，讓話題性再次飆升。

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在甲骨文中心，勇士一共獲得了4次總冠軍，其中有3次都在近4年拿下，本季是他們在甲骨文球場最後一季，已經2連霸的金州大軍，現在更想要以3連霸來完美結束本季旅程，並紀念在舊球館的最後一年。接下來要遷移至大通中心的勇士，也會把甲骨文球場一項具有特殊意義的東西帶去，那就是在2007年季後賽小牛慘遭勇士以第8名姿態擊潰，「德佬」在更衣室裡把牆壁砸出來的「黑八之洞。」

近年總冠軍戰，都是勇士對決騎士，最大看點就是「詹皇」面對金州的巨頭，而現在勇士要移至大通銀行中心，他們啟用新球館的首戰，就是在10月6日面對仍由詹姆斯領軍的湖人，雖然只是季前熱身賽，但因為本季結束後，杜蘭特的去留，以及湖人是否引進另一名球星來輔佐「詹皇」，這些都讓勇士新球館首戰增加許多話題性與看點。

▲德佬砸出來德黑八之洞。（圖／翻攝自推特／Eddie Sefko）

▲德佬砸出來的黑八之洞。（圖／翻攝自推特／Eddie Sefko）

關鍵字： NBA勇士湖人
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