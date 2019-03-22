沈子貴最快今夏簽職業合約　超期待國家隊首進球

▲沈子貴首顆國家隊進球還沒開張。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

日前有謠言指出，有中超球隊對英國台裔18歲小將「甜甜圈弟」沈子貴(Will Donkin)有興趣，22日他在中華男足茶敘也證實這項消息。他表示目前亞洲、歐洲都有職業球隊有意網羅，目前還在和經紀人討論沒有定案，期待在今年的夏季轉會能成為真正的職業球員。

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「亞洲、英格蘭還有歐洲其他國家，都有球隊對我有興趣。我希望到鼓勵年輕人發揮的聯賽，像是德甲、英超，但法國跟西班牙也不錯。希望在今年夏季轉會就會有答案，我的家人也希望我挑戰高層級的聯賽，但每個人都有自己的路。」沈子貴說。

他表示加入職業球隊，希望能直接晉升一線隊，不過如果從B隊開始也沒關係。「姆巴佩(Kylian Mbappe)也是從摩納哥B隊開始，才轉為一線隊，也許從B隊開始在適應上會比較容易。」

19日友誼賽對緬甸0比0平手的友誼賽，沈子貴重砲暴力遠射和單刀機會都沒能進球，為中華男足出賽12場進球還沒開張。「遠射那球真的是門將守得好，力道很夠，我覺得踢得很棒。另外單刀的機會和陳浩瑋的配合我太猶豫了，加上後面有防守球員過來感覺到壓力，我還有要學習的地方。」

「之前也有射門打中門柱過，我真的很希望能用進球幫助國家隊獲勝，希望這顆進球來越近。」沈子貴和隊友相處融洽，加入國家隊以來回台次數更頻繁，自認國語也進步不少。在隊上他也喜歡和朱恩樂、陳浩瑋、潘文傑等人打FIFA。