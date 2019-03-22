運動雲

> >

沈子貴最快今夏簽職業合約　超期待國家隊首進球

ETtoday運動雲

▲▼沈子貴首顆國家隊進球還沒開張。（圖／記者林育正攝） 

▲沈子貴首顆國家隊進球還沒開張。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

日前有謠言指出，有中超球隊對英國台裔18歲小將「甜甜圈弟」沈子貴(Will Donkin)有興趣，22日他在中華男足茶敘也證實這項消息。他表示目前亞洲、歐洲都有職業球隊有意網羅，目前還在和經紀人討論沒有定案，期待在今年的夏季轉會能成為真正的職業球員。

請繼續往下閱讀...

 ★中職賽事直播看這裡！

「亞洲、英格蘭還有歐洲其他國家，都有球隊對我有興趣。我希望到鼓勵年輕人發揮的聯賽，像是德甲、英超，但法國跟西班牙也不錯。希望在今年夏季轉會就會有答案，我的家人也希望我挑戰高層級的聯賽，但每個人都有自己的路。」沈子貴說。

他表示加入職業球隊，希望能直接晉升一線隊，不過如果從B隊開始也沒關係。「姆巴佩(Kylian Mbappe)也是從摩納哥B隊開始，才轉為一線隊，也許從B隊開始在適應上會比較容易。」

19日友誼賽對緬甸0比0平手的友誼賽，沈子貴重砲暴力遠射和單刀機會都沒能進球，為中華男足出賽12場進球還沒開張。「遠射那球真的是門將守得好，力道很夠，我覺得踢得很棒。另外單刀的機會和陳浩瑋的配合我太猶豫了，加上後面有防守球員過來感覺到壓力，我還有要學習的地方。」

「之前也有射門打中門柱過，我真的很希望能用進球幫助國家隊獲勝，希望這顆進球來越近。」沈子貴和隊友相處融洽，加入國家隊以來回台次數更頻繁，自認國語也進步不少。在隊上他也喜歡和朱恩樂、陳浩瑋、潘文傑等人打FIFA。

關鍵字： 中華男足沈子貴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

戈登忍不住落淚　朗神不要鞠躬要抱抱還嗆他？

做了2800個飯糰　鈴木一朗對愛妻滿滿感謝

沒有生孩子　「某大姐」福島弓子與鈴木一朗愛相隨24年

鈴木一朗8局退場結束生涯！　水手列隊致意菊池難忍淚水

生日撞期忌日　杜蘭特兄弟慶生遭槍殺

影／2度對王建民敲定桿球！鈴木一朗讚建仔：球很難打

讀者回應

﻿

最新新聞

1林志傑季後賽8強對決周儀翔

2手傷回歸　黃聰翰盼火力快歸位

3王睿嗑美食融入香港想對決陳庭揚

4塞瑟夫32+16　台啤痛宰主場達欣

5沈子貴最快今夏簽職業合約

熱門新聞

1戈登忍不住落淚　

2做了2800個飯糰　鈴木一朗謝愛妻

3沒有產子　鈴木一朗與愛妻相隨24年

4快訊／鈴木一朗8局滾地出局退場

5生日撞期忌日　杜蘭特兄弟慶生遭槍殺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

再見朗神！　日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366