神鱒熱身賽打好打滿　總教練：他拿了這麼多錢

▲楚特續約後首戰打滿全場。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

天使開出12年4.3億美元（約132億台幣）與「神鱒」楚特（Mike Trout）續約。今（22）日熱身賽交手響尾蛇是續約後首戰，楚特是全隊除了指定打擊外唯一打滿全場的野手。天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）開玩笑地表示，「他拿了這麼多錢，一定要打好打滿啊！」

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▲楚特今天被三振2次。（圖／達志影像／美聯社）



楚特今天熱身賽擔任先發第三棒中外野手，整場表現不算太好，4次打擊只有出現一支短程安打， 儘管帶有1分打點，但是被三振2次，熱身賽打擊率下修至0.289。

雖然奧斯瑪斯說楚特拿這麼多錢要多打點，不過熱身賽尾聲會給野手打比較久也算正常調度，不過剛好這次是楚特本季熱身賽首次以野手身份打滿全場，前一次打滿全場是以指定打擊的身份。

根據天使官方消息，楚特目前不會回答有關新合約的問題，因為天使將在25日回到主場交手道奇時為楚特辦一個續約記者會，屆時才會一一回答相關問題。

▲奧斯瑪斯、楚特。（圖／達志影像／美聯社）



天使「二刀流」大谷翔平去年動TJ手術，本季都將以指定打擊身份出賽。奧斯瑪斯被問到大谷是否有機會在4月復出，他表示，「如果他真的能趕在4月復出我將十分驚訝，不過也不能說是完全沒機會。」