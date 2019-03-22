第一次職棒看一朗　菊池雄星參與偶像退休：是幸福時間

▲ 鈴木一朗與菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

鈴木一朗21日水手與運動家海外戰8局退場，生涯最終戰迎接英雄式歡呼，隊友一一與他擁抱，菊池雄星上前擁抱一朗，眼角淚水留不住，鈴木一朗以燦笑回報小老弟，對他在耳邊輕輕喚了聲，「加油！」

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菊池雄星表示，「是很幸福的時間。鈴木一朗可以在日本打球是禮物，對我來說是最棒的禮物。」

菊池雄星挑戰大聯盟的第一步，就是鈴木一朗引退戰，鈴木一朗擔任先發右外野手。菊池雄星前4局被敲1安打無失分，不過5局面對亂流退場，投4.2局，用91球，失2分。他賽後說，「用球數比預期多，下次一定要拿勝投。」

回憶起第一次看鈴木一朗比賽是2000年的6月，菊池雄星說，「小學3年級我搭了電車和巴士一個人去看。」那是在家鄉岩手縣立球場的歐力士與大榮鷹之戰。

19年後，兩人穿著同樣的戰袍一起共事，菊池雄星說，「他每天都徹底的準備，比誰都好地準備打棒球。」兩人一起比賽的時間，對菊池雄星來說是最大的財產，也是很幸福的時光。

菊池雄星坦言，「有很多東西是從鈴木一朗身上學到，也有言語上的指導，今後要用這股力量努力下去。」鈴木一朗川著背號51號的水手球衣退休的這場比賽，對菊池雄星而言則是大聯盟人生的開始。