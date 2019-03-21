棄投從打堅持27年鐘擺式打法　鈴木一朗成為世界安打王

記者劉峻誠／綜合報導

鈴木一朗在愛工大名電高校畢業後，1991年投入日職選秀，當時的一朗還是一名投手，不過沒多久就放棄投手身份，棄投從打後的一朗有著獨特的鐘擺式打擊法，這種打法沒有獲得當時的歐力士教練團信任，但在一朗堅持底下，依舊維持這種打擊姿勢，堅持27年後，一朗成為世界職棒安打紀錄保持人，並將以這個身份退下球員身份。

▲鈴木一朗。（圖／路透）



請繼續往下閱讀...

過去身為投手的鈴木一朗，本身擁有極大的力量，應該能成為一名眾砲型打者，但鐘擺式打擊法將重心放在軸心腳，打擊時靠起來像是單腳獨立，揮棒時身體向前，適合速度快，但不易敲出長打的打者。

鈴木一朗也曾表示，他可以一年多打幾支全壘打，但這不是大家希望看到的鈴木一朗，在鈴木一朗的堅持下，他締造無數歷史紀錄，樹立起屬於他的障礙。

1994年9月10日，鈴木一朗敲出單季第187支安打，追平太平洋聯盟紀錄，隔天敲出4支二壘安打，以191支安打追平日職紀錄，以及單場最多二壘安打紀錄，接著在9月20日敲出第201支安打，成為日本職棒史上第一人，10月9日敲出單季第210支安打，樹立起一朗障礙，並以3成85打擊率，成為太平洋聯盟史上最高打擊率。

接下來鈴木一朗佔據洋聯安打王5年、打擊王7年，期間更連續3年拿下洋聯MVP。

2001年鈴木一朗轉戰大聯盟，首年就以242支安打、56次盜壘、3成50打擊率，拿下美聯安打王、打擊王、盜壘王、外野金手套、最佳10人、新人王以及MVP。

之後一朗連續10年200支安打，是美職史上唯一一人，期間他7度拿下美聯安打王。2013年鈴木一朗敲出美日通算第4000支安打，是世界職棒史上第3人，2016年6月16日面對教士，1局上敲出生涯第4256支安打，追平大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）的紀錄，並在9局上敲二壘安打，打破羅斯紀錄，成為世界安打王，2016年8月7日，鈴木一朗面對洛磯敲出大聯盟生涯第3000支安打。

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



2018年4月22日，一朗面對遊騎兵，敲出生涯第4367支安打，也是生涯最後一支安打，隨後3場比賽沒有安打，一朗宣佈該季不再出賽，成為水手特助，直到2019才又與水手簽下小聯盟合約，並在3月20日海外開幕戰，再度站上大聯盟賽場，不過連續2場鈴木一朗都沒有安打，3月21日一朗將會在賽後宣布退休。