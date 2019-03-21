日職／開轟甩開台日球迷質疑　王柏融：還在調整

記者劉峻誠／綜合報導

北海道日本火腿鬥士王柏融21日在面對橫濱DeNA灣星，3打數全都敲出安打，還有1發陽春全壘打演出，打擊率也升到3成，用表現甩開台、日酸民質疑，終場火腿與橫濱戰成2比2平手。

談到自己的表現，王柏融說：「目前還在調整。」

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▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



王柏融加入日職後，在春訓自辦熱身賽7場都有安打，16打數10安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打，不過官辦熱身賽手感不佳，17打數僅3安打，打擊率僅1成76，日前還因為下半身緊繃休兵。許多球迷開始質疑王柏融，是否真的有能力在日職生存。

不過王柏融用表現回應，面對2017年在亞冠賽將中華隊K暈的今永昇太，大王前2打席都敲安打，第3打席更是直接開轟。

這是火腿在開季前倒數第3戰，剩下1週就要迎接新球季，王柏融談到這場比賽的狀況，他說：「目前還在調整，今天3打席內容都不錯，擊球感覺也很好，離開季剩下的時間不多了，我會按照自己的腳步來調整。」