影／王柏融3支3！打擊率直躍3成　開轟無用火腿2比2橫濱

記者劉峻誠／綜合報導

日本職棒北海道火腿鬥士21日在官辦熱身賽面對橫濱DeNA灣星，派出上沢直之面對今永昇太，靠著王柏融3打數3安打，加上1發全壘打表現，終場火腿2比2與橫濱戰成平手。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



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王柏融加入日職後，在春訓自辦熱身賽7場都有安打，16打數10安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打。不過官辦熱身賽手感不佳，6場比賽，17打數僅3支一壘安打，吞下3次三振，有1次高飛犧牲打，打擊率僅1成76，日前還因為下半身緊繃休兵。

不過此戰3打數3安打，包含1發超前比數的全壘打，在離開季剩下1週的時間時，王柏融開轟，敲下第4分打點，也讓王柏融官辦熱身賽打擊率衝上3成。

1局上2出局後王柏融敲出安打，中田翔選到保送，不過近藤健介敲出二壘滾地球遭刺殺。1局下橫濱靠著楠本泰史開轟先馳得點。

3局上淺間大基敲安打，西川遙輝遭到三振，王柏融安打，送淺間大基上三壘，再靠中田翔高飛犧牲打，火腿追平比數。



5局上王柏融率先站上打擊區，面對今永昇太第1球偏高壞球沒有揮棒，第2球是134公里偏低滑球，王柏融一棒掃出右外野大牆，火腿超前比數。

9局下2出局火腿鍵谷陽平投到1好3壞，沒想到第5顆球被佐野恵太敲出全壘打，雙方再度戰成平手。