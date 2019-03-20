中職／富邦票房想要再成長！蔡承儒：要靠戰績

▲蔡承儒。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

富邦悍將去年票房收入較前一年成長26%，票房連續2年成長，且是去年唯一正成長的隊伍，商品銷售也成長近7成。蔡承儒坦言，今年若是要維持這樣的水準，讓票房再呈現正成長，是比較不容易的事。

蔡承儒說：「過去都是靠著硬體、行銷吸引球迷，若是要繼續成長，球隊戰績就必須要更好。」

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「接手球隊2年多以來，今年邁入第3個球季，我感覺身體老了5歲、心靈成熟了10歲，只有新莊棒球場變年輕而已。」

去年富邦認養新莊球場，在首年就花了超過1億改造，今年將本壘後方座椅更新；原本啦啦隊的舞台只在一、三壘側，現在將與台連在一起，呈現U型舞台，讓表演方式更加多元，也讓球迷與啦啦隊更近距離接觸；此外也將副屏改為LED，副屏是過去副屏的2倍大，未來將給球迷更多的視覺饗宴；過去富邦有滿悍席、親子席，今年更增加週四限定的投手席、週五限定的不渴席，選擇坐不渴席的球迷將能在座位上暢飲德國啤酒。

富邦球團盡心在球場軟硬體設備更新，今年第2階段工程花費超過3500萬元，希望讓球迷進場更有「家」的感覺，但要讓票房再呈現正成長，蔡承儒認為不容易。

蔡承儒說：「戰績一直是過去幾年沒有的利多，過去都只是靠新莊球場的硬體改變加上行銷吸引球迷，但若是戰績能夠更好，一定會有更多球迷進場。像是最後幾週比賽，若是球隊有機會爭取半季冠軍，那球迷就會踴躍進場，變成消化試合的話就會比較少人，這一來一往就差很多。」