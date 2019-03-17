中職／牛棚爆！所幸蔣智賢串起鑽石打線　富邦13比12兄弟

▲富邦悍將蔣智賢。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將17日在澄清湖與中信兄弟進行官辦熱身賽，派出索沙迎戰艾迪頓，雖然富邦中繼投手群一共掉了10分，但索沙前5局好投只失2分，加上蔣智賢、林哲瑄等人開轟，富邦打線一共敲出18支安打，終場富邦以13比12擊敗中信兄弟。

首局富邦就展開攻勢，陳品捷二壘安打，1出局三壘有人時胡金龍安打攻下1分，隨後胡金龍盜上二壘，蔣智賢、高國輝接連安打攻下1分，林哲瑄高飛犧牲打再拿1分。3局上蔣智賢開轟，富邦再添分數。

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4局下兄弟反攻，林書逸選到保送，林智勝敲出安打，一三壘有人時艾銳克打出滾地球，送回三壘上的林書逸，2出局後張志豪、林明杰接連敲出安打，兄弟再拿1分。

▲林哲瑄。（圖／記者季相儒攝）



5局上富邦猛攻，王正棠內野安打，胡金龍二壘安打，蔣智賢安打攻下1分，也把艾迪頓打退場，吳俊偉上場後三振高國輝，不過貝林哲瑄敲出全壘打，范國宸、林宥穎接連安打，代打的張建銘遭到三振，陳品捷敲出安打攻下1分，兄弟換鄭佳彥上場投球，王正棠敲出安打攻下2分，隨後胡金龍、蔣智賢都選到保送，滿壘時兄弟換上官大元，成功解決高國輝。

6局上1出局後范國宸二壘安打，2出局後陳凱倫遭到觸身球保送，陳品捷安打攻下富邦第12分。6局下富邦換上張耿豪登板，周思齊、張志豪、黃鈞聲接連安打，兄弟追回1分。

▲林益全。（圖／記者季相儒攝）



7局上兄弟換上鄭凱文投球，1出局後蔣智賢選到保送，代打的林益全敲出二壘安打打下1分。7局下富邦換上范玉禹登板，林智勝敲二壘安打，1出局時連續2棒代打陳子豪、詹子賢敲安打，攻下1分，黃鈞聲高飛犧牲打，再拿1分。

8局下富邦林羿豪登板，王威晨安打後靠著暴投上二壘，林羿豪連續三振吳東融、林書逸，但對林智勝投出保送，接著艾銳克開轟，兄弟拿下3分。隨後林羿豪投出保送，富邦換上張竣龍登板投球，詹子賢敲安打，代打高宇杰敲安打，攻下1分，陳江和安打，滿壘時王威晨敲出安打攻下2分，富邦換上2出局一三壘有人倪福德登板，兄弟發動雙盜壘，三壘上的陳江和回到本壘得分，一壘王威晨遭到夾殺。

▲中信兄弟艾銳克開轟 。（圖／中信兄弟提供）