中職／該貢獻了！黃恩賜搶到先發要歡樂：不當機器人

▲中信兄弟投手黃恩賜。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／高雄報導

「該是我貢獻的時候了」黃恩賜2017年投入中職選秀，在第2輪被兄弟選中，但選秀結束後就開了Tommy John韌帶移植手術，兄弟謹慎的對待黃恩賜，今年春訓黃恩賜結束復健，正式投入訓練及比賽，在16日陳琥表現不佳下二軍後，黃恩賜正式成為兄弟開季先發輪值之一。

兄弟今年找來洋派艾銳克，因此會需要3名本土投手，總教練伯納16日賽前就說：「確定艾迪頓、萊福力、蔡齊哲、楊志龍會在先發輪值中，剩下就看陳琥今晚表現決定，到底是陳琥或者黃恩賜。」最後陳琥投出1.1局，被敲5安打，有1次三振，2次觸身球保送，掉6分自責分表現，17日下二軍，沒有隨隊到澄清湖。

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「陳琥也不差，只是他沒有調整好而已」17日黃恩賜收到伯納通知，知道自己開季會是先發投手，伯納還問黃恩賜「恭喜你！你準備好了嗎？」黃恩賜不敢承諾太多，只說：「我會全力以赴。」

兄弟球團花在黃恩賜身上的心力，黃恩賜全都記在心裡，也希望自己能夠為球隊貢獻，他說：「剛開完Tommy John的時候，我就知道這個球隊競爭很激烈，今年大家也都很拼，實力也都很好，每個人都不想失去一軍先發位置，感覺真的很硬，很感謝球團願意肯定我。」

原本有機會旅外的黃恩賜，因為手傷問題只能留在中職，他說：「現在不會想太多，就是享受棒球，告訴自己為何打棒球，是因為我喜歡對決的感覺，那種在場上歡樂的心情就對不能不見，要不然就像機器人一樣。雖然現在是待在中職，但就當作是繞遠路，大家再繼續試試看，也許制度好了，以後還是有機會。」