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中職／比王威晨還晚轟！艾銳克：今年他打擊都會有強風

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▲中信兄弟洋將艾銳克。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟洋將艾銳克。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／高雄報導

「棒球是比誰調整比較快的運動」中信兄弟洋砲艾銳克目前在熱身賽擊出3支安打，全部都是二壘安打，展現出自己的長打實力，即將進入開幕戰，他希望自己持續練習、調整，做好每天該做的工作。

過去從未離開美洲打球的艾銳克，首度來開家鄉工作，兄弟期待他能展現長打實力，不過艾銳克說：「過去我沒有在這裡打過球，所以我不預測自己能打出什麼樣的成績，不知道會有多少全壘打，只是每次上場都做好該做的事。」

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現在對於艾銳克來說，最重要的是適應比賽時間，過去幾場自辦熱身賽都是中午比賽，現在必須適應晚上比賽，但這已經比過去在美國還要好了，他說：「以前在美國的熱身賽都是中午比，但例行賽一樣晚上打，在這裡能好好的做季前調整，熱身賽時間能幫忙球員銜接球季。」

「我也想要有一壘安打」艾銳克至今有3支二壘安打，他笑說：「不管打什麼安打都沒差，現在每個球場對我來說得很新鮮，每天都是新的體驗。」14日好友王威晨開轟，過去王威晨從未在例行賽開轟，他笑說：「比我還快，我知道他以前沒有開轟過，但今年是新的一年，希望他上去打風都特大。」

今年艾銳克主要擔任一壘手，也會守三壘、外野，他認為不管是哪個位置，只要教練交代的任務，自己就必須守好，對球隊產生最大產值。

關鍵字： 中信兄弟中職艾銳克王威晨
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