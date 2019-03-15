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中職／林晨樺回歸先發好投！高國麟開轟率富邦7比5桃猿

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▲▼ 0421 中職29年中信兄弟VS富邦悍將-林晨樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲林晨樺。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將15日在澄清湖球場官辦熱身賽面對Lamigo桃猿，派出林晨樺先發對戰林樺慶，富邦靠著林晨樺好投，加上高國麟開轟，全場15安，終場富邦以7比5擊敗桃猿。

富邦2局上展開攻勢，1出局後高國輝選到保送，林哲瑄、陳品捷、蔡友達連續安打，富邦攻下2分，陳凱倫捕手前滾地球遭刺殺，但三壘上陳品捷回壘得分，蔣智賢敲出安打，富邦再添分數。

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前6局遭到封鎖的桃猿打線，7局下反攻，面對富邦第2任投手吳世豪，馮健庭敲出安打，1出局後黃敬瑋二壘安打，1出局二三壘有人時成晉敲出右外野飛球形成高飛犧牲打，桃猿打破鴨蛋。

8局上桃猿換上第5任投手游朝惟，代打高孝儀敲二壘安打，1出局後戴培峰靠失誤上壘，一三壘有人時于孟馗敲安打，富邦再攻1分，代打林宗賢敲安打，不過戴培峰在本壘前遭觸殺。

▲▼中華職棒29年官辦熱身賽,統一對富邦。高國麟（圖／記者李毓康攝）

▲高國麟。（圖／記者李毓康攝）

9局上桃猿換上江國謙登板，代打張建銘敲出安打，1出局後高國麟開轟，富邦再拿2分。9局下富邦換上羅嘉仁登板，三振林大展後連續3次保送，再對成晉投出觸身球，讓桃猿拿下1分，隨後又暴投送分，邱丹滾地球送回三壘上跑者，羅嘉仁沒被敲安打，丟了第3分，張閔勛敲安打，桃猿再拿分，富邦換上范玉禹成功止血。

▲富邦悍將羅嘉仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將羅嘉仁。（圖／記者林敬旻攝）

此戰富邦先發投手林晨樺主投4局，僅被敲3支安打，有1次三振，無失分；吳世豪投3局被敲3安打，有2次保送、3次三振，丟1分；張竣龍1局無失分；羅嘉仁0.2局丟4分，范玉禹0.1局無失分。

桃猿林樺慶先發5局，被敲7安打，有2次保送，丟4分；黃偉晟1局、賴達官0.1局、張明翔0.2局無失分；游朝惟1局丟1分；江國謙1局丟2分。

關鍵字： 富邦悍將中職Lamigo桃猿
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