中職／桃猿二軍戰富邦　悍將林晨樺先發、蔣智賢扛1棒

▲蔣智賢。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將15日在高雄澄清湖球場與Lamigo桃猿進行官辦熱身賽，派出林晨樺先發，對戰林樺慶，富邦派出蔣智賢擔任先發第1棒。

富邦悍將總教練陳連宏說：「希望讓他多打，讓他確認自己的好球帶，這幾天看下來，節奏抓得不是很好。」

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近幾場高國輝與蔣智賢這2名中心棒次的打者，在官辦熱身賽都沒有好表現，不過富邦只動了蔣智賢的棒次，高國輝依舊扛5棒，陳連宏說：「一次動一個就好，明天也可能國輝會去打前面，就是讓他們有更多打擊機會。」

Lamigo桃猿大部分一軍球員15日剛結束與羅德交流賽，目前整隊都還在千葉，16日才會返台，並在18日回到斗六球場進行官辦熱身賽，因此15日、16日、17日的熱身賽，桃猿大多還是用二軍球員應戰。

此戰富邦排出的先發打序為：

1棒三壘手蔣智賢

2棒二壘手王正棠

3棒指定打擊胡金龍

4棒一壘手林益全

5棒左外野手高國輝

6棒中外野手林哲瑄

7棒右外野手陳品捷

8棒捕手蔡友達

9棒游擊手陳凱倫

Lamigo桃猿先發打序為：

1棒三壘手黃靖瑋

2棒右外野手成晉

3棒中外野手邱丹

4棒左外野手張閔勛

5棒捕手劉時豪

6棒指定打擊林知譽

7棒一壘手林大展

8棒游擊手馮健庭

9棒二壘手張煒謙