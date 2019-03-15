中職／全聯盟手感最燙　邱丹找手感：現在只是死死的打

▲邱丹。（圖／記者楊舒帆攝）



記者劉峻誠／高雄報導

Lamigo桃猿一軍在千葉與日職羅德交流賽，這也讓在台灣的二軍球員有更多機會上場，12日面對富邦悍將熱身賽，邱丹單場4打數3安打，15日再戰富邦，前2打數都是安打，是目前中職熱身賽打擊率最高的球員。

「還沒有找到高中的感覺」談到自己的調整狀況，邱丹說：「以前高中時比較不會畏懼，不管面對誰，不管打得好不好，出棒都比較勇敢一點，現在會不敢揮棒，也常常亂揮，就是比較死死的打，揮棒沒有企圖心。」

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邱丹表示，桃猿的前輩們告訴自己，他可能已經找回狀況，甚至狀況比高中時更好，只是自己沒有發現，或者不這麼認為。

邱丹在熱身賽打擊手感火燙，日前面對球速最快153公里的富邦洋投索沙，邱丹1個人就敲出2支安打，「印象中他就是個能投到160公里的投手，教練也告訴我們他是速球型，所以就鎖定直球打。」

桃猿二軍打者現在都會在練習結束後，跑到宿舍頂樓練習揮棒，因為教練告訴他們，「二軍球員就是要比別人認真。」

今年熱身賽二軍球員也機會迎戰各隊一軍，邱丹也相當開心，他說：「有轉播，家人、在日本的教練以及學長可能都會看，會想要把握機會表現。」

雖然表現傑出，但邱丹沒有想過開季就在一軍，他認為自己與學長們還有很大的差距。邱丹對自己的守備

比打擊更有自信，但日前面對富邦熱身賽上，他展現回傳球的臂力，但卻沒有傳得精準，讓他相當在意，希望自己還能持續加強。

他在春訓也時常請教學長們，藍寅倫、陽耀勳就常給他建議，告訴他，「技術都沒問題，重要的是觀念、心理層面。」