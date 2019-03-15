運動雲

> >

中職／全聯盟手感最燙　邱丹找手感：現在只是死死的打

ETtoday運動雲

▲中職選秀，邱丹。（圖／記者楊舒帆攝）

▲邱丹。（圖／記者楊舒帆攝）

記者劉峻誠／高雄報導

Lamigo桃猿一軍在千葉與日職羅德交流賽，這也讓在台灣的二軍球員有更多機會上場，12日面對富邦悍將熱身賽，邱丹單場4打數3安打，15日再戰富邦，前2打數都是安打，是目前中職熱身賽打擊率最高的球員。

「還沒有找到高中的感覺」談到自己的調整狀況，邱丹說：「以前高中時比較不會畏懼，不管面對誰，不管打得好不好，出棒都比較勇敢一點，現在會不敢揮棒，也常常亂揮，就是比較死死的打，揮棒沒有企圖心。」

請繼續往下閱讀...

邱丹表示，桃猿的前輩們告訴自己，他可能已經找回狀況，甚至狀況比高中時更好，只是自己沒有發現，或者不這麼認為。

邱丹在熱身賽打擊手感火燙，日前面對球速最快153公里的富邦洋投索沙，邱丹1個人就敲出2支安打，「印象中他就是個能投到160公里的投手，教練也告訴我們他是速球型，所以就鎖定直球打。」

桃猿二軍打者現在都會在練習結束後，跑到宿舍頂樓練習揮棒，因為教練告訴他們，「二軍球員就是要比別人認真。」

今年熱身賽二軍球員也機會迎戰各隊一軍，邱丹也相當開心，他說：「有轉播，家人、在日本的教練以及學長可能都會看，會想要把握機會表現。」

雖然表現傑出，但邱丹沒有想過開季就在一軍，他認為自己與學長們還有很大的差距。邱丹對自己的守備
比打擊更有自信，但日前面對富邦熱身賽上，他展現回傳球的臂力，但卻沒有傳得精準，讓他相當在意，希望自己還能持續加強。

他在春訓也時常請教學長們，藍寅倫、陽耀勳就常給他建議，告訴他，「技術都沒問題，重要的是觀念、心理層面。」

關鍵字： Lamigo桃猿中職邱丹
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「最美低胸魚販」緊勾大12歲小開　 坐500萬超跑「回豪宅過夜」！

推薦閱讀

中職／羅力4月歸隊！富邦林晨樺、游霆崴4本土搶3先發

中職／伍鐸不差但守備不幫忙　索沙開幕戰先發機會大

中職／桃猿二軍戰富邦　悍將林晨樺先發、蔣智賢扛1棒

中職／做好去年沒做好的　林恩宇提點讓蔡齊哲更有自信

熱門新聞

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

讀者回應

﻿

最新新聞

1熱身賽不佳　高國輝：重要的是例行賽

2蔣智賢不記得上次打1棒是何時

3邱丹找手感：現在只是死死的打

4手感爆發秘訣　諾亞：一個人生活

5羅力4月歸隊！富邦4本土搶3先發

熱門新聞

1SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

2一直在3A不如來台灣　艾銳克

3林書豪與小賈索互讓空檔三分

4暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

5老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366