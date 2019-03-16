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中職／陳琥崩盤！Lamigo二軍趁隙猛攻　猿8：5兄弟奪首勝

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▲▼中華職棒天母球場本季首戰,桃猿對兄弟。張閔勛（圖／記者李毓康攝）

▲張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／高雄報導

Lamigo桃猿一軍16日搭機從日本回台，因此今日熱身賽面對中信兄弟還是以二軍球員為主，派出翁瑋均先發對上陳琥，兄弟陳琥先發崩盤，即便後半段打線苦追，但仍無法敵過陳琥開場時花掉的分數。桃猿黃敬瑋、馮健庭、邱丹3人都有2打點演出，終場桃猿就以8比5贏球，這是桃猿今年熱身賽首勝。

▲▼中華職棒Lamigo桃猿對中信兄弟。陳琥（圖／記者李毓康攝）

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▲陳琥。（圖／記者李毓康攝）

首局黃敬瑋安打，馮健庭二壘安打，桃猿先馳得點，馮健庭靠暴投上三壘，邱丹敲出安打，桃猿再拿1分。2局上潘耀傑、江忠垣接連遭到觸身球保送，葉竹軒敲安打，滿壘時黃敬瑋二壘安打攻2分，馮健庭敲出滾地球，送回三壘上的葉竹軒，1出局後兄弟換上洪宸宇登板，邱丹敲出安打，桃猿再攻1分。

3局下兄弟反攻，2出局後林書逸敲安打，陳子豪二壘安打攻1分，艾銳克二壘安打再拿1分。

5局上馮健庭敲安打，1出局後張閔勛敲出安打，一三壘有人時董子浩擊出高飛犧牲打。6局上兄弟換上謝榮豪登板，一上場就被潘耀傑敲出全壘打。

7局下桃猿游朝惟登板投球，2出局後王威晨、吳東融、林書逸接連敲安打攻下1分。9局下，許基宏選到保送，2出局一壘有人時吳東融開轟，兄弟追回2分。

兄弟先發投手陳琥先發1.1局，被敲5安打，有1次三振，2次觸身球保送，掉6分自責分；洪宸宇主投3.2局，被敲3安打，有3次三振，掉1分；謝榮豪0.2局有2次三振，被敲1發全壘打，掉1分；鄭佳彥1局、吳哲源0.1局、鄭凱文1局、李振昌1局無失分。

▲尼克斯、翁瑋均、江國謙、賴智垣、洪聖欽。（圖／桃猿提供）

▲翁瑋均優質先發。（圖／桃猿提供）

桃猿翁瑋均先發6局，被敲10支安打，有5次三振，掉2分自責分；游朝惟、王躍霖都投1局無失分，江國謙投1局丟2分。

關鍵字： Lamigo桃猿中職中信兄弟
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