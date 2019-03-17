中職／曾想過放棄！王建民余文彬指導　游霆崴球速激增20公里

▲游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／高雄報導

游霆崴2017年中職選秀落選，之後透過自主培訓方式加入富邦悍將，今過一年的時間，游霆崴今年要拼富邦悍將開季一軍先發，游霆崴說：「去年球速剩下120幾，今年在教練團幫忙之下，球速已經慢慢回來了。」

2015年游霆崴與葉文淇、陳琥、申皓瑋、林承飛等人一同入選U18世界盃，在世界盃投2場，飆出3K，無失分。尤其對古巴後援3場飆速146公里最為經典。

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不過在世界盃後，游霆崴表現不佳，球速降到120公里左右，陷入人生低潮的他沒有繼續升學，選擇加入業餘球隊，2017年中職選秀落選，之後加入富邦悍將自主培訓，好不容易加入職棒，但去年最快球速只有130公里左右，這讓游霆崴相當挫折。

▲游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）



游霆崴說：「這過程真的很不容易，因為去年一整年，我沒有球速，也沒有控球。我也常常很負面，一直在想，我是不是不要打球好了，不要在這邊浪費時間。」不過游霆崴最後選擇為自己再拼一回：「我就努力拼拼看，努力去問、努力去練，拿出自己百分之百的努力。我想，只有認真付出才會有收穫。」

過去球速不見，游霆崴認為最主要原因是動作不連貫，在經過余文彬教練不斷修正，每天嘗試、每天修改，再加上王建民帶來的道具輔助，讓游霆崴投球動作不在不順，控球慢慢變好：「下盤也慢慢變穩，讓自己從腳到手的動作連貫，球速就慢慢回來了。」

余文彬與王建民時常告訴游霆崴，「上場比賽要冷靜，相信自己的能力。」現在游霆崴球速達到143公里左右，總教練陳連宏也相當肯定游霆崴表現，希望他能與吳世豪爭取開季5號先發，游霆崴說：「現在就平常心，有比賽就努力丟好。」

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）



能夠跟高中同學陳仕朋一起競爭富邦先發輪值，游霆崴心裡相當有感觸，希望能夠追上他，並且一同為富邦努力。