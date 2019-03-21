日職／原辰德監督給建議　陽岱鋼走出迷惘開轟

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記者劉峻誠／綜合報導

讀賣巨人陽岱鋼21日在面對西武獅的熱身賽中開轟，相隔1個月開轟，也是他今年在熱身賽第2轟，賽後陽岱鋼表示，是監督原辰德給了一些建議，讓他走出迷惘。

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）



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陽岱鋼2月23日在沖繩春訓熱身賽開轟，春訓初期打擊手感不錯，不過回到日本本州後表現不佳，近8場比賽都沒有安打，賽前陽岱鋼打擊率僅2成59。

▲原辰德。（圖／記者季相儒攝）



原辰德賽前也提到，陽岱鋼確實陷入迷惘，所以有給他一些建議。這些建議也確實收到效果，陽岱鋼在6局上敲出2分彈，4打數敲出1轟、3打點，終場巨人13比2擊敗西武。

陽岱鋼說：「之前的打擊有些猶豫，這次站上打擊區之前，先在腦海裡想像了該怎麼做。對我來說，不僅僅是安打而已，真的很開心。」