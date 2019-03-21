索羅門群島驚見斷交危機？　中華男足24日先演友邦之戰

▲中華男足友誼賽戰平緬甸。（圖／中華足協提供）



記者林育正／綜合報導

台灣在南太平洋的邦交國索羅門群島因為選舉關係，未來可能出現斷交危機。而在24日晚間，中華男足就先將與這個友邦島國進行友誼賽，將在台北田徑場爭取英國籍新任教頭蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任後的首場勝利。

蔡英文總統21日將出訪帛琉、諾魯與馬紹爾群島等3個太平洋友邦，但這次行程卻沒有索羅門群島。而《路透》就曾報導索羅門群島將在下個月進行大選，有候選人表示將檢視與台灣之間的外交關係，國內也傳出支持與中國建交的聲音，台灣可能再次陷入外交危機。

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索羅門群島1983年與我國建交，但這次第一次該國足球國家隊，與中華男足交手。24日不僅是蘭卡斯特領軍國家隊以來第一場主場賽事，19日0比0踢平緬甸之後，要爭取今年首勝，繼續為9月開始的一連串世界盃足球賽資格賽備戰。而這也是2006年對決聖多美普林西比後，男足再次與邦交國交手。

不過近兩場國際友誼賽適逢中國足球賽季開踢，除了中場定位球高手溫智豪之外，隊長陳柏良和中後衛殷亞吉皆缺陣。不過我國中後衛人才濟濟，今年獲得香港球隊青睞的陳庭揚和王睿上一戰都先發上場，隊長則是由吳俊青擔任。