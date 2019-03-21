楊俊瀚、鄭兆村領銜亞錦賽　王景成目標1金1銀2銅

▲楊俊瀚領銜參與亞錦賽。（圖／記者謝孟儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

卡達田徑亞錦賽即將在4月底登場，中華隊名單出爐，將由楊俊瀚、鄭兆村等人領銜參賽，本次共有23人參與15項目，上屆亞錦賽中華隊拿下1金1銀1銅，今年中華田協秘書長王景成則將目標設在1金1銀2銅。

上屆亞錦賽在印度舉辦，當時中華隊靠著楊俊瀚以10秒31拿下100公尺銅牌、20秒66摘200公尺金牌，和陳傑49秒75奪400欄銀牌，女子部分沒有獎牌進帳。

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今年亞錦賽，楊俊瀚再度領銜參賽100公尺、200公尺及400公尺接力，近兩年狀態維持水準的他，去年6月才在日本大學賽中以10秒11改寫100公尺全國紀錄，接著8月的雅加達亞運，則在200公尺飆出20秒23、以千分之一秒飲恨摘銀的同時，也締造新的全國紀錄，兩項成績放到2017亞錦賽都能摘金，楊俊瀚有望在本次亞錦賽再創佳績。

▲鄭兆村。（圖／記者謝孟儒攝）



除了楊俊瀚外，近日在青年盃打破大會紀錄的陳傑、鄭兆村、和陳奎儒也都在亞錦賽出賽名單中，陳傑攜手余嘉軒參與400欄、「標槍男神」鄭兆村、黃士峰再戰標槍，110欄有陳奎儒、楊尉廷。另外，在男子跳遠一跳驚人，以8公尺14成為歷年第三的林佳興也將和林鴻敏一同出戰跳遠。

本次亞錦賽共23人參賽15項目，王景成目標拿下1金1銀2銅，其中以楊俊瀚的200公尺、鄭兆村的標槍最有望奪金，而銀牌則可能為陳奎儒的110欄或是陳傑的400欄，銅牌可望由男子400公尺接力或標槍摘下。

▲110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）