陳奎儒、陳傑跨欄擠進世界前30　跳高向俊賢84名

▲陳奎儒 。（圖／記者季相儒攝）



記者張曜麟／綜合報導

國際田總(IAAF)公佈了最新世界積分排名，這是IAAF首次將這套積分公開，雖然目前仍在籌備整合階段，並不會影響接下來世錦賽參賽標準，但2020東京奧運以及往後大賽就有可能會用這項積分，我國好手陳奎儒在男子110公尺、陳傑在400公尺跨欄以及向俊賢在跳高這3個項目中，世界排名都來到前100。

110公尺跨欄項目中，不僅有110公尺，另外還包含了50公尺、55公尺以及60公尺這3項比賽的統計。在去年亞運決賽中，台灣欄神陳奎儒以13秒39成績奪下銀牌，差0.05秒飲恨敗給中國好手謝文駿，但最新公佈排名中，陳奎儒以1236分排在世界第21，同時這也是亞洲第2的好的成績，亞洲第1則是以1238分排第19名的日本好手高山峻野，而謝文俊則以1220分排第27名。

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▲陳傑。（圖／記者張克銘攝）



400公尺跨欄台灣紀錄保持人陳傑，在這次排名中也是榜上有名，他靠著2次亞運成績、亞錦賽、大阪黃金大獎賽、台北田徑公開賽這5個大賽得到1210分，排世界28名，在亞洲選手中則排第三，前兩名則是日本的TAKATOSHI ABE以1264分排第12，以及自亞運中一枝獨秀的卡達選手桑巴(Abderrahman Samba)，以1466分排世界第1。

2015年全運會跳出2公尺29，刷新個人紀錄同時打破全國紀錄的向俊賢，在之後的世大運以2公尺26奪下銅牌後就難以再次突破，原先想在亞運上力拼金牌，卻意外在資格賽就出局，但他的仍力仍具有一定水準，公佈排名中以1105分仍擠進前100排在世界第84名。

▲向俊賢。（圖／記者李毓康攝）