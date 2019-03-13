青年盃／林佳興跳遠8公尺14達標亞錦　史上第三佳再拼奧運標

▲青年盃田徑賽,男子跳遠,林佳興 。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽13日進行各項賽事，其中男子眺遠項目，北市大林佳興一舉跳出8公尺14拿下第一，不但打破大會紀錄，更是完成亞錦賽達標，僅差全國紀錄，「接下來就是維持在8公尺，然後不要受傷就好。」

林佳興上個月在港都盃跳出8公尺02打破8公尺，不過因為超風速不能算，這次在第一跳及第三跳跳出7公尺74、7公尺69，不過第五跳以8公尺14，拿下金牌，不但打破了林鴻敏保持對大會紀錄7公尺82，也達到亞錦賽標準（7公尺80）。

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北市大大二的林佳興的紀錄也打破了U20成績，僅次於乃慧芳8公尺34以及趙志國8公尺16的全國紀錄，成為史上第三佳績，「前面三趟就是不滿意，動作做不完，跑得很差，剛好第五跳一氣呵成，很完美，第六趟就（7公尺72）是累了，嗨過頭了，知道破了瞬間就沒力過了。」

「賽前就是預估金牌就好，因為左訓的那些國手都有比。」林佳興說，「就覺得港都盃和春季盃的金牌不算，因為他們沒有比。只有在訓練一次跳出8公尺，也感謝鴻敏學長刺激，前面三跳我還輸他，達標亞錦賽之後，也想拚看看10月世錦賽的8公尺17，以及東京奧運標（8公尺22）。」至於之後會不會進到左訓，一切都給教練決定。