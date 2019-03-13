運動雲

> >

青年盃／林佳興跳遠8公尺14達標亞錦　史上第三佳再拼奧運標

ETtoday運動雲

▲▼青年盃田徑賽,男子跳遠,林佳興 。（圖／記者張克銘攝）

▲青年盃田徑賽,男子跳遠,林佳興 。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽13日進行各項賽事，其中男子眺遠項目，北市大林佳興一舉跳出8公尺14拿下第一，不但打破大會紀錄，更是完成亞錦賽達標，僅差全國紀錄，「接下來就是維持在8公尺，然後不要受傷就好。」

林佳興上個月在港都盃跳出8公尺02打破8公尺，不過因為超風速不能算，這次在第一跳及第三跳跳出7公尺74、7公尺69，不過第五跳以8公尺14，拿下金牌，不但打破了林鴻敏保持對大會紀錄7公尺82，也達到亞錦賽標準（7公尺80）。

請繼續往下閱讀...

北市大大二的林佳興的紀錄也打破了U20成績，僅次於乃慧芳8公尺34以及趙志國8公尺16的全國紀錄，成為史上第三佳績，「前面三趟就是不滿意，動作做不完，跑得很差，剛好第五跳一氣呵成，很完美，第六趟就（7公尺72）是累了，嗨過頭了，知道破了瞬間就沒力過了。」

「賽前就是預估金牌就好，因為左訓的那些國手都有比。」林佳興說，「就覺得港都盃和春季盃的金牌不算，因為他們沒有比。只有在訓練一次跳出8公尺，也感謝鴻敏學長刺激，前面三跳我還輸他，達標亞錦賽之後，也想拚看看10月世錦賽的8公尺17，以及東京奧運標（8公尺22）。」至於之後會不會進到左訓，一切都給教練決定。

關鍵字： 青年盃林佳興跳遠
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

熱門新聞

羅瑞將出手機會讓給林書豪　無私應援助豪哥近3戰狀態回升

中職／挑戰300轟不是目標　林智勝認命專職代打

中職／從沒看過狀況這麼好的林智勝　伯納希望開季帶他

中職／伯納一句話讓黃恩賜覺醒！中繼2.2局飆速148公里

入選開季名單有多難　陳金鋒2003年春訓繳驚人數據都失敗

「大聯盟春訓王」胡金龍　生涯兩度擠進開季名單

讀者回應

﻿

最新新聞

1中學五人制國男建國、博愛爭冠

2中學五人制北市龍門超乎預期闖4強

3航源FC分組底定　4月3日主場北韓425

4中學五人佳里門神王柏翰曾入選U15

5中學五人佳里努力這麼久就要對爽文

熱門新聞

1羅瑞無私應援助豪哥近3戰狀態回升

2挑戰300轟不是目標　林智勝認命代打

3伯納從沒看過狀況這麼好的林智勝

4黃恩賜覺醒！中繼2.2局飆速148公里

5陳金鋒當年春訓暴走都無法進開季名單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

下勾投手生存之道

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366