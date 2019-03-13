青年盃／鄭兆村標槍81公尺89破大會　首試全程助跑接軌亞錦賽

▲青年盃田徑賽，男子標槍鄭兆村 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽13日進行各項賽事，其中男子標槍項目，亞洲紀錄保持人鄭兆村擲出81公尺89的成績破大會拿下第一，「這是我第一次助跑用全程去，因為越接近比賽的時候，調整和計畫成大賽的節奏。」

鄭兆村在前面兩擲失敗，第三擲就以80公尺81遙遙領先，並順利挺進決賽，四五擲失敗，不過最後一擲以81公尺89成績破大會奪下第一，「前兩擲失敗，第三擲本來想用我擅長的，把助跑距離縮短，畢竟這是國內比賽，但如果在國際賽前兩擲失敗，第三擲用短距離的話不一定會進得了決賽。」

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「所以我還是用比較不一樣的嘗試去助跑（長程），一樣是能成功進到決賽。」鄭兆村在1月港都盃擲出82公尺93，「心態差不多，截然不同的就是，上次助跑是用短程，這次用全程，因為越接近比賽的時候，要做越接近比賽的調整和計畫。」

鄭兆村說，「這是我第一次嘗試全程，沒想到狀況還不錯，長程比較難掌控，因為要結合協調、速度、節奏和爆發力等，三擲就會慢慢習慣感覺。」至於2020年東京奧運採達標制和排名雙軌制，「對我來說達標（85公尺）應該沒什麼問題。」3月底會參加新加坡賽事後，接著備戰4月的亞錦賽。

而已經達標世錦賽的鄭兆村，5月開始就會備戰大獎賽以及爭取參加在歐洲的鑽石賽，陸續為10月的世錦賽準備。