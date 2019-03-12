青年盃／鄭唐秀百欄飆13秒51噴淚　破大會、PB及亞錦賽達標

▲青年盃田徑賽,女子100跨欄,鄭唐秀（中）、謝喜恩（右） 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽12日進行各項賽事，其中在女子100公尺跨欄項目決賽中，鄭唐秀以13秒51不但打破自己保持的大會紀錄，並順利達標4月亞錦賽，賽後他也一度激動想哭，「因為已經3年多沒有破最佳了，很激動。」

21歲來自國體的鄭唐秀，先是在前一天預賽跑出13秒88破個人最佳，僅次于百欄女神謝喜恩的13秒87晉級決賽，12日則是跑出13秒51奪下第一，不但破了自己所保持的大會紀錄，也破了個人最佳成績，更是達標亞錦賽的13秒60。

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鄭唐秀說從去年12月全田賽之後，沒有什麼調整練習狀況，「也是時好時好，因為國體比較冷，今天太熱身體都軟軟的，跑起來比昨天節奏順滿多，不算緊張還滿興奮的，覺得自己成績一直都穩穩的，覺得狀態滿好的，應該可以再突破一點。」

鄭唐秀有達到賽前想要的目標，談到和謝喜恩決賽（13秒52）只差0.01秒，「現在和他比賽比較不會緊張，因為之前比較沒有自信，現在有慢慢調整心態，抓到想要的感覺，接下來還有原住民運動會、大專錦。」和謝喜恩都成功達標亞錦賽後，接下來挑想戰世大運達標。

「一度很激動想哭，因為3年多沒有破最佳了。」鄭唐秀說，「主要是我有去外面工作室訓練肌力，增加自己很不足的地方，就有慢慢的好一點，信心也有增加，這次參加青年盃也想達亞錦賽標準。」最終順利達成目標。