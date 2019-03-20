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SBL／賽勒身高丈量207公分符合限制　加盟金酒20日亮相

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▲富邦勇士，塞勒。（圖／記者魏立信攝）

▲賽勒（Garret Siler）。（圖／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

金酒透過「李恩條款」註銷洋將夏普（Walter Sharpe），登錄前富邦勇士洋將賽勒（Garret Siler）。前幾季賽勒在SBL登錄的身高為211公分，若與金酒現行洋將佐藍（Zoran Vrkic）將超標405公分限制，不過20日下午經過籃協身高丈量後最準確的身高為207公分，合計404公分符合雙洋將身高限制，能夠在晚間對前東家富邦勇士的比賽亮相。

賽勒第12季SBL總冠軍賽G1、G7分別繳出「雙二十」的成績，其中G7的22籃板依然是聯盟總冠軍賽紀錄，幫助許晉哲領兵的璞園擊敗台啤封王，並且成就首位洋將獲選總冠軍賽MVP紀錄。上季許晉哲成為富邦勇士總教練後找回賽勒助拳並打進總冠軍賽，但隨著賽勒受傷富邦勇士戰力大減遭璞園6戰淘汰，無緣隊史首座總冠軍。

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由於已過311洋將大限，根據李恩條款規定，更換洋將必須提出公立醫院開的傷勢證明，且只能補曾在SBL登錄過的洋將。金酒上週向籃協提出夏普的膝傷證明進而註銷，改簽約賽勒。

雖然賽勒先前在SBL登錄的身高為211公分，與197公分的佐藍身高相加408公分將超標雙洋將405公分限制，不過經過20日上午籃協的身高丈量後，賽勒真實身高為207公分，相加404公分在標準之內，可於本週起出賽，首戰晚間板橋體育館對決前東家富邦勇士。

桑尼（Sani Sakakini）背傷復發18日自請離隊，裕隆趕緊簽約剛被金酒釋出的夏普。204公分的夏普與195公分的瓊斯（Emmanuel Jones）身高相加為399公分，同樣在20日進行登錄，可於本週起出賽。

▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲夏普（Walter Sharpe）。（圖／籃協提供）

關鍵字： 金酒裕隆夏普賽勒SBL李恩條款
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