中職／總統誤叫「陳」泓育　笑問：沒有很胖為何叫小胖

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台北報導

總統蔡英文20日接見中華職棒總冠軍Lamigo桃猿，點名桃猿幾位球星，她說：「林泓育沒有很胖要為什麼要叫小胖？」、「王溢正不像姐姐像哥哥。」

去年開始總統蔡英文從接見2017年年中職總冠軍球隊Lamigo桃猿隊，桃猿隊去年奪得2連霸，蔡英文20日再接見中職2018年總冠軍Lamigo桃猿隊，連2年接見桃猿。

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蔡英文說，桃猿是連2年冠軍，冠軍不嫌多，把「大王」王柏融送去挑戰日本職棒，大王在日本拚戰，劉領隊說他的心情像是嫁女兒。

她說：「印象最深刻是臉書上約是我去吃滷肉飯，守護台灣豬的鄉長陳禹勳，今天有準備滷肉飯，鄉長吃了要上傳喔！」

之後點名去年打擊王陳俊秀，講到還有打擊上不可或缺的「小胖」林泓育，蔡英文口誤說成「陳」泓育，再說：「你沒有很胖要為什麼要叫小胖？」

蔡英文之後再提到「超級喜歡」郭嚴文、總冠軍賽總是開無雙的「姐姐」王溢正，「你不像姐姐像哥哥」，還有前年高中畢業，打擊率差一點4成的廖健富，還開玩笑說：「朱育賢以前是一棒三分，現在是一棒已婚。」

她更一一唱名桃猿球隊裡的主廚、防護員、翻譯、球探、行銷及票務人員，看到主廚的體格，還說：「連主廚都像球員。」