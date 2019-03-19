中職／索沙、伍鐸準備好了　悍將牛棚仍是隱憂

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／斗六報導

富邦悍將19日以6比4擊敗統一獅，官辦熱身賽拿下4勝2敗，對於洋投索沙、伍鐸的狀況，總教練陳連宏認為，春訓至今確實讓人放心，但牛棚狀況仍是隱憂，會好好利用接下來的隊內練習賽再作修正。

悍將由伍鐸掛帥先發，69球投完5局被敲6支安打，失掉3分責失，包括2局遭郭阜林敲出陽春砲，沒有投出任何保送，拿下勝投。

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陳連宏說：「伍鐸的狀況比前一場來得好，都有投到想要的位置，打者不容易攻擊。」索沙在官辦熱身賽先發2場合計11局僅失3分，拿下2勝，防禦率2.45，被預訂是開幕戰先發投手，陳連宏對兩名洋投的狀況相當放心，「目前為止看來，兩人都不需要讓人擔心，相信他們會越來越好。」

前一場對戰兄弟一度以13比3大幅領先，悍將牛棚又放火，終場13比12驚險勝出，今天對戰統一獅，9局又差點搞砸勝利，陳鴻文2出局後將壘包堆成滿壘後退場，倪福德接替投球，三振陳傑憲，守住失分危機。

陳連宏坦言，牛棚仍是讓人擔心的部分，不過以今天的狀況來看，整體並沒有太大問題：「羅華韋很久沒出賽了，投得也不錯，接替的歐書誠、賴鴻誠也很好，比較有狀況也只有鴻文，離開季還有一些時間，會再協助投手在隊內賽調整到位。」