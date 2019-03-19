運動雲

> >

中職／索沙、伍鐸準備好了　悍將牛棚仍是隱憂

ETtoday運動雲

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／斗六報導

富邦悍將19日以6比4擊敗統一獅，官辦熱身賽拿下4勝2敗，對於洋投索沙、伍鐸的狀況，總教練陳連宏認為，春訓至今確實讓人放心，但牛棚狀況仍是隱憂，會好好利用接下來的隊內練習賽再作修正。

悍將由伍鐸掛帥先發，69球投完5局被敲6支安打，失掉3分責失，包括2局遭郭阜林敲出陽春砲，沒有投出任何保送，拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

陳連宏說：「伍鐸的狀況比前一場來得好，都有投到想要的位置，打者不容易攻擊。」索沙在官辦熱身賽先發2場合計11局僅失3分，拿下2勝，防禦率2.45，被預訂是開幕戰先發投手，陳連宏對兩名洋投的狀況相當放心，「目前為止看來，兩人都不需要讓人擔心，相信他們會越來越好。」

前一場對戰兄弟一度以13比3大幅領先，悍將牛棚又放火，終場13比12驚險勝出，今天對戰統一獅，9局又差點搞砸勝利，陳鴻文2出局後將壘包堆成滿壘後退場，倪福德接替投球，三振陳傑憲，守住失分危機。

陳連宏坦言，牛棚仍是讓人擔心的部分，不過以今天的狀況來看，整體並沒有太大問題：「羅華韋很久沒出賽了，投得也不錯，接替的歐書誠、賴鴻誠也很好，比較有狀況也只有鴻文，離開季還有一些時間，會再協助投手在隊內賽調整到位。」

關鍵字： 富邦悍將中職中華職棒統一獅伍鐸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1CBA內線胡金秋爆氣34分廣廈扳平

2中信兄弟開幕周　鉛球王張銘煌開球

3林宥穎猛打還被敬遠：生涯首次吧

4楚特延長合約12年4億3千萬美元

5真理建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

3桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

4柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

5這網友厲害到爆　鄧紫棋、豪哥相見歡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366