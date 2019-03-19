中職／羅力首度BP　本土林晨樺、陳仕朋搶進輪值

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／斗六報導

富邦悍將洋投羅力因傷錯過開季，最快4月初歸隊，19日首度實戰投打練習（Live BP）「鑼總」總教練陳連宏對於輪值已有初步規劃，除了索沙、伍鐸兩洋投之外，3名本土陳仕朋、吳世豪、林晨樺競爭輪值，其中陳仕朋、林晨樺是教練團心目中的優先人選，陳連宏說：「以熱身賽的狀況來看，他們兩個目前較有機會。」

陳仕朋16日隊統一獅官辦熱身賽先發5局只被敲2支安打，送出1次四壞球保送，3次三振，沒有失分。林晨樺也投了1場先發，共4局只被敲3安，2次保送、1次三振，沒有失分拿下勝投。

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悍將在本周24日開幕戰確定由索沙先發，下周28日到31日展開4連戰，鑼總表示，羅力下周歸隊仍有難度，索沙、伍鐸會是前2場先發人選，後2戰將由本土掛帥，「以熱身賽調整狀況來看，陳仕朋、林晨樺最有機會，仕豪上上周投完還是有點不適，球數方面仍有控制。」

下周打完4連戰，悍將下下周將面臨5場賽事，將以5投應戰，鑼總說：「就看羅力的狀況，到時若無法歸隊，就會用上3位本土投手，吳世豪也要待命。」至於原本也有機會的游霆崴，鑼總表示，考量到經驗不足，開季會讓他在二軍比賽磨練。