輸一場動全身　西區列強季後賽卡位激烈場差僅剩1.5場

▲馬刺擊敗勇士拿下9連勝衝上西區第5（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

距NBA季後賽各隊僅剩11場左右的比賽，競爭激烈的西區在排名上也陷入大亂鬥，扣除已晉級的勇士與金塊，排名3至8名的球隊目前各自場差更只有1.5場，6支球隊在剩餘賽程中也進入了輸一場就可影響排名的卡位戰。

目前西區排名除勇士拿下西區龍頭晉級季後賽後，金塊也於19日擊敗塞爾提克闖進睽違6年的季後賽，西區剩餘6支球隊依序排名為火箭、拓荒者、馬刺、雷霆、爵士、快艇，每支球隊勝場差也不到1.5場，輸一場就可能會影響排名，西區也陷入排名卡位戰大亂鬥。

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6支球隊變動最大就屬馬刺、雷霆、快艇。馬刺在二月底才排名第7，但在三月初退役老將吉諾比利（Manu Ginobili）到場觀戰後神奇拉出一波連勝，19日又擊敗衛冕軍勇士拉出9連勝，馬刺排名一舉衝上西區第5，是近一個月內排名變動最大的球隊。

▲雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆則於明星賽後3月初排名西區第3，但後14場本季MVP大熱門喬治（Paul George）肩膀痠痛出賽狀態不佳只拿下5場勝利，19日在敗給熱火後更遭遇3連敗，排名也跌落至第6。

快艇則在明星賽前一度在西區第8名到9名徘徊，但明星賽後打出9戰7勝成績，三月中也連克雷霆、塞爾提克，一度衝進西區第6，但無奈爵士收下4連勝，馬刺也打出9連勝，快艇在排名上仍再度回到西區老8。

其餘球隊季中打出快打旋風令人驚艷的國王，明星賽後12場只收下4場勝利，戰績34勝35敗勝率也不及五成，目前距離快艇（41勝30敗）的勝場差也拉開到5場，若需闖進睽違12季的季後需要相當拼命。

▼金塊睽違6年後再闖進季後賽（圖／CFP）