喬治攻31分仍無力撲滅熱火　雷霆3連敗戰績掉西區第6

▲衛斯布魯克缺戰下，喬治攻31分仍無力撲滅熱火。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆19日迎來熱火踢館，由於衛斯布魯克(Russell Westbrook)面臨禁賽，使得球隊在進攻發動上出現明顯問題，這也讓雷霆開始仰仗喬治(Paul George)一人，但憑藉雙拳仍無法抵擋熱火的團隊攻勢，「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)替補出場還攻下25分，最終雷霆就以107比116遭逢3連敗，戰績也掉到西區第6。

首節雙方打得相當拉鋸，雷霆並沒有因為在主場就佔有優勢，反倒第一節終了還處於2分落後，進入次節，熱火突然加強火力，靠著卓吉奇(Goran Dragic)與強森(James Johnson)的帶領，開局就轟了10比0猛攻，一舉把分差拉開到雙位數。

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PG throws it down. Nice start for the Thunder. pic.twitter.com/NBXH9ossGg — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年3月19日

面對熱火強勢踢館，雷霆少了衛斯布魯克這個得分點，只能靠喬治(Paul George)站出來反撲，不斷殺入禁區暴扣，在外線飆三分彈以及製造犯規幾乎無所不能，加上施洛德(Dennis Schroder)、葛蘭特(Jerami Grant)同樣也適時給予火力支援，逐漸將比數追近。雖然雷霆單節有30分進帳，但邁阿密軍團依舊火力不減地攻下31分，使得半場打完雷霆仍以55比58落後。

易籃後熱火又瞬間將比數拉開至10分差，儘管莫里斯(Markieff Morris)連續在內線強攻縮小差距，但韋德也用外線回敬，並率隊打出8比0小高潮，在最後1分30秒，熱火甚至一度領先到15分，儘管在本節終了前，葛蘭特上演空接爆扣，但雷霆依舊有著11分落後。

決勝節雷霆選擇瘋狂往禁區進攻，一度把分差縮小到7分，無奈熱火多點開花，再打出15比3的攻勢，把優勢擴大到19分，儘管「泡椒」率隊瘋狂追分，終於把分差追至個位數，但關鍵時刻球隊接連出現失誤，反觀經驗豐富的「閃電俠」穩穩掌控局面，還連續為隊友送出助攻，雷霆又被拉開到10分差，禁區門神亞當斯6犯離場，最終奧克拉荷馬無力還擊以107比116吞下敗仗。

全場喬治攻下31分，9籃板，5助攻；葛蘭特27分，10籃板，1助攻；施洛德20分，3籃板，6助攻。熱火方面，韋德正負值來到+18全隊最高，攻下25分，4籃板，5助攻；卓吉奇26分，5籃板，11助攻；強森14分，3籃板，2助攻。

此役過後，雷霆已經遭逢3連敗，目前戰績為42勝29敗，已經掉到西區第6，與排在後面的爵士僅有0.5場勝差，也只比第8的快艇多1場勝差，接下來他們還要連2場面對東區強權暴龍，還有溜馬、金塊等強隊，若不及時做出調整，對於他們衝擊季後賽排名的情勢相當艱困。

▲韋德替補出賽貢獻球隊第2高分，正負值達全隊最高。（圖／CFP）