喬治攻31分仍無力撲滅熱火　雷霆3連敗戰績掉西區第6

▲衛斯布魯克缺戰下,喬治攻31分仍無力撲滅熱火。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

雷霆19日迎來熱火踢館,由於衛斯布魯克(Russell Westbrook)面臨禁賽,使得球隊在進攻發動上出現明顯問題,這也讓雷霆開始仰仗喬治(Paul George)一人,但憑藉雙拳仍無法抵擋熱火的團隊攻勢,「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)替補出場還攻下25分,最終雷霆就以107比116遭逢3連敗,戰績也掉到西區第6。

首節雙方打得相當拉鋸,雷霆並沒有因為在主場就佔有優勢,反倒第一節終了還處於2分落後,進入次節,熱火突然加強火力,靠著卓吉奇(Goran Dragic)與強森(James Johnson)的帶領,開局就轟了10比0猛攻,一舉把分差拉開到雙位數。

PG throws it down. Nice start for the Thunder. pic.twitter.com/NBXH9ossGg