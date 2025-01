喬科維奇拚澳網11冠首輪逆轉勝　讚19歲對手「有1.5盤打比我好」

▲喬科維奇澳網首輪逆轉擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)尋求個人澳網第11冠,今(13)日首輪對上首次登上大滿貫賽場的美國19歲小將巴薩瓦雷迪(Nishesh Basavareddy),首盤意外以4比6讓出,不過暖機完成的喬帥,接下來以6比3、6比4、6比2連拿3盤,總盤數3比1逆轉晉級。

世界排名第107的巴薩瓦雷迪,從小就是喬科維奇的粉絲,他上個月才轉戰職業賽場,今日就與24座大滿貫得主、偶像喬帥在澳網對決,年僅19歲的他毫無懼色,首盤成功化解3個破發點,第7局更率先破發,以6比4先下一城,有了夢幻的開局。

然而,與喬科維奇的對抗逐漸帶來體能上的挑戰,巴薩瓦雷迪在以3比6丟掉第2盤後要求了醫療暫停,他的左腿有抽筋的狀況。

值得一提的是,退休後加入喬科維奇教練團的英國球星穆雷(Andy Murray),被拍到不斷站起來激勵喬帥,這一戰是穆雷的執教首秀。喬帥第3盤開局就破發,以6比4再下一城,第4盤也沒有遭遇太多挑戰,以6比2終結了比賽,連續第18年挺進澳網次輪。

▲美國19歲小將巴薩瓦雷迪從小就是喬帥的迷弟。(圖/達志影像/美聯社)

身為本屆男單第7種子,喬科維奇花費2小時58分鐘贏得開門紅,賽後他大方誇讚自己的「小迷弟」巴薩瓦雷迪,「他在1盤半的時間裡表現得比我更好。他離開球場時獲得的掌聲,他完全值得。老實說,我直到3、4天前才第一次看到他打球,對他了解不多。」

「當你面對一個毫無顧忌的對手時,這樣的比賽總是很棘手。這是他第一次參加大滿貫比賽。他的所有擊球和比賽精神到比賽結束時都讓我感到驚訝,我祝願他未來的職業生涯一切順利。」喬科維奇繼續說道。

▲▼喬科維奇尋求個人澳網第11冠。(圖/達志影像/美聯社)