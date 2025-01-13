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喬科維奇拚澳網11冠首輪逆轉勝　讚19歲對手「有1.5盤打比我好」

▲▼喬科維奇澳網首輪逆轉擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇澳網首輪逆轉擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)尋求個人澳網第11冠，今(13)日首輪對上首次登上大滿貫賽場的美國19歲小將巴薩瓦雷迪(Nishesh Basavareddy)，首盤意外以4比6讓出，不過暖機完成的喬帥，接下來以6比3、6比4、6比2連拿3盤，總盤數3比1逆轉晉級。

世界排名第107的巴薩瓦雷迪，從小就是喬科維奇的粉絲，他上個月才轉戰職業賽場，今日就與24座大滿貫得主、偶像喬帥在澳網對決，年僅19歲的他毫無懼色，首盤成功化解3個破發點，第7局更率先破發，以6比4先下一城，有了夢幻的開局。

然而，與喬科維奇的對抗逐漸帶來體能上的挑戰，巴薩瓦雷迪在以3比6丟掉第2盤後要求了醫療暫停，他的左腿有抽筋的狀況。

值得一提的是，退休後加入喬科維奇教練團的英國球星穆雷(Andy Murray)，被拍到不斷站起來激勵喬帥，這一戰是穆雷的執教首秀。喬帥第3盤開局就破發，以6比4再下一城，第4盤也沒有遭遇太多挑戰，以6比2終結了比賽，連續第18年挺進澳網次輪。

▲▼喬科維奇澳網首輪逆轉擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國19歲小將巴薩瓦雷迪從小就是喬帥的迷弟。（圖／達志影像／美聯社）

身為本屆男單第7種子，喬科維奇花費2小時58分鐘贏得開門紅，賽後他大方誇讚自己的「小迷弟」巴薩瓦雷迪，「他在1盤半的時間裡表現得比我更好。他離開球場時獲得的掌聲，他完全值得。老實說，我直到3、4天前才第一次看到他打球，對他了解不多。」

「當你面對一個毫無顧忌的對手時，這樣的比賽總是很棘手。這是他第一次參加大滿貫比賽。他的所有擊球和比賽精神到比賽結束時都讓我感到驚訝，我祝願他未來的職業生涯一切順利。」喬科維奇繼續說道。

▲▼喬科維奇澳網首輪逆轉擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼喬科維奇尋求個人澳網第11冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼喬科維奇澳網首輪逆轉擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 網球澳網喬科維奇Nishesh Basavareddy

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