快艇5連勝飆進西區第6　厄文讚因瑞佛斯讓球員做自己

▲快艇教頭瑞佛斯（左二）（圖／達志影像／美聯社）



記者陳瑞浩／綜合報導

快艇12日擊敗客場連勝中的塞爾提克奪下5連勝，排名也衝上西區第6，連勝遭中斷的綠衫軍球星厄文（Kyrie Irving）賽後對快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）讚譽有佳，他認為快艇球員表現出色，都要歸功於教頭對球員信任，給他們機會勇於表現自己。

快艇明星賽前一度在季後賽邊緣徘徊，但近期9戰收下7勝，12日擊敗東區第5的塞爾提克後也飆出5連勝，厄文在賽後表示，「他在聯盟打過球，執教也拿過總冠軍，他把球教得很輕鬆也很出色，給球員很多信心，讓他們做真正的自己。」

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▲塞爾提克後衛厄文。（圖／達志影像／美聯社）

此役快艇後衛威廉斯（Lou Williams）飆出35分成為史上替補得分最高的球員，厄文也認為這就是快艇成功所在，「他與快艇續約就是因為瑞佛斯樂於鼓勵，讓球員可以各司其職，打球自由。」

「亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也是，一個菜鳥可以在季後賽球隊獲得這麼多機會，瑞佛斯就是這樣讓球員打出最好的自己，近年常與瑞佛斯交手，他就是一個這樣的教練。」

威廉斯在近4季2度入隊快艇，效力時都打出有別他隊更高的場均得分，菜鳥亞歷山大上場時間可達26.4分鐘，也不負瑞佛斯厚愛場均繳出10.7分，沙米特（Landry Shamet）離開七六人加入快艇後場均時間也由20分鐘增為29分鐘，繳出場均12.3分，每場更可飆進2.3顆三分球。

▲快艇替補哈瑞爾（左）與威廉斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

除年輕球員外，過去效力2季火箭的替補大將哈瑞爾（Montrezl Harrell）場均時間也由18分鐘升為26分鐘，繳出16.1分、6.6籃板、1.3阻攻的生涯最佳表現，根據《洛杉磯時報》的《ESB》數據統計，快艇雙替補哈瑞爾與威廉斯場均得分（20.2分）更是聯盟史上最高得分替補。

快艇16人名單中更有12人上場時間超過10分鐘，其餘4人也至少有場均7.5分鐘發揮機會，快艇目前仍有14場比賽，目前36勝29敗與西區收下40勝26敗排名第5拓荒者更只有2場勝差。