吉諾比利退休再助攻　坐鎮場邊馬刺奪3連勝如神救援

▲馬刺退役球星吉諾比利到場觀戰後馬刺獲三連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺2月遭逢1勝7敗的慘烈客場之旅，這讓馬刺退役球星吉諾比利（Manu Ginobili）相當不忍決定到場關心，神奇的是馬刺在他到場後即拉出一波三連勝，此舉動也宛如他在脫下16年馬刺球衣後送出的另類「神助攻」。

根據《News 4 San Antonio》報導，吉諾比利於專欄上透露，他在馬刺在客場不斷吞敗時心裡相當不忍，「我認為這是對馬刺進入季後賽的考驗，當時我看到他們輸給暴龍、連敗的尼克、籃網，我相當捨不得，尤其輸給暴龍，我認為他們那一場輸得很可惜也讓他們很受傷。」

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吉諾比利提到，因對馬刺還有感情，當時也感到隊上氣氛不佳，因此決定回到隊上藉此提升士氣，「我在對戰活塞前回到隊上，雖然我知道他們心情不好，但我想我應該可以有某種程度的幫助。」

▲馬刺目前排名西區老八（圖／達志影像／美聯社）

該場比賽馬刺在吉諾比利到場觀戰後，馬刺該場比賽就擊敗活塞，隨後更力退西區前段班雷霆與金塊拉出一波三連勝，吉諾比利表示，「我發現活塞那場之後大家肢體語言都變得不一樣了，那是一場很關鍵的勝利。」

吉諾比利並沒有替自己邀功，但他認為馬刺戰績不佳主要是因為失去一些可做出關鍵防守的球員，儘管季前就有所預期，但目前仍對馬刺有很大的影響。

馬刺在3連勝後以36勝29敗緊暫排西區老8，面對排名第7的快艇僅有0.5場勝差，馬刺接下來仍有17場比賽，其中更有8場客場，面臨季後賽最後卡位階段仍有一定挑戰。