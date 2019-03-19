中職／味全龍主場在新竹？　魏應充提4項要求滿足球迷

▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新竹報導

新竹市會是味全龍主場的最佳選擇嗎？頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅，魏應充要團路隊積極跟新竹市府團隊，針對未來新竹球場的硬、軟體設施進行討論，要有數位化、帶寵物進場及有健身設備，還可以辦音樂會，建立未來在40年、50年球迷所需的球場。

頂新要讓味全龍重回職棒，先要找到球賽主場，之前魏應充有去看過斗六球場與澄清湖球場，但都是私下去觀看，19日拜會新竹市政府商談未來主場設在新竹市的可能性，是第一次正式拜會市府團隊，增加未來主場設在新竹的機會。

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魏應充表示，新竹有很高收入，也有很多味全龍迷及球迷，要讓新竹市變成與美、日不同的棒球主場，有跟大聯盟、日本及韓國討論過，要興建一個未來20年、30年，甚至 40年、50年球迷所需的球場。

他表示，新竹是一個活潑的城市，未來會積極跟市府團隊，針對新球場的硬體、軟體設施進行改建，在數位環境下產生很多數位功能的需要。

除此之外，魏應充再表示，因應少子化趨勢，很多球迷要帶寵物進場，這是需要滿足，竹科入士白天辛苦工作，周六、日可以到球場運動健身再看比賽，做好軟硬體規劃，吸引潛在球迷加入。

魏應充表示，主場經營還有很多東西，例如音樂會舉辦也要考慮，在規劃階段就想進去，跟市府請益，讓新的新竹球場成為興建的典範。