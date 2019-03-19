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中職／味全龍主場在新竹？　林智堅：老天爺冥冥中安排

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▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新竹報導

味全龍重返職棒尋找主場，頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅，晤談新竹市立棒球場為味全龍主場的合作之可能，這是頂新第一次正式拜會行程林智堅表示，新竹球場在今年下半季會開工整建，2021年完工，剛好符合味全龍重回職棒，這是老天爺冥冥之中的安排。

頂新要讓味全龍重回職棒，先要找到球賽主場，之前魏應充有去看過斗六球場與澄清湖球場，但都是私下去觀看，19日是首次拜會新竹市政府，商談未來主場設在新竹市的可能性。

新竹市長林智堅表示，新竹球場在民國65年啟用，自己上任後深刻感受新竹球迷多且熱情，反應要請中職多一點賽事到新竹，於是請中職多安排賽事，新竹球場可以容納8000人到1萬人，平均進場7000人是中職僅次於台北人數最多的球場。

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▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

林智堅表示，但職棒比賽後一定被球迷指導3、4天，因為球場狀況不好、太舊，努力修繕但無法跟新的專業級球場並駕齊驅，比賽中球員受傷，球迷心疼於是網路發威，新竹市政府也受傷，如此反覆發生不是辦法，所以想要把它翻新。

他表示，翻新改建要9億元，本來要BOT，但國家政策與企業不要而寸步難行，於是跟政府爭取經費，總統蔡英文上任推廣棒運，前瞻計畫爭取到8.7億元進行改建，新竹球場改建已經進入發包程序、規劃階段，今年下半年可以開工，預計2021年完工。

林智堅表示，完工期程是老天爺安排，因為味全龍加入中職，也要在2021年進入一軍，老天爺冥冥之中有安排，新竹市球場及球迷，可以透過相關程序讓味全龍來經營管理球場，變成味全龍主場，味全龍變成新竹隊是球迷引頸期盼。

▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

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