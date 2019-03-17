中職／葉君璋的遺憾：以為會在興農退休當總教練

▲蔡仲南與葉君璋。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

前富邦悍將總教練葉君璋選手生涯待過味全龍、興農牛及兄弟象，他在17日透露，在興農牛時期一直以為會在興農牛退休，當教練再當總教練。

葉君璋在1996年加入味全龍，2000年因味全龍解散來到興農牛，2009年離開興農牛後在2010年加入兄弟象，待了2年後之後去美職印地安人當教練，再返台接任義大犀牛總教練，2018年季中缷任富邦悍將總教練，目前在富邦悍將負責球員發展。

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比較選手生涯3支球隊的不同，葉君璋表示，「味全龍時比較年輕，大部分學長是30幾歲，我把自己當新人，想要趕快融入球隊，學長對我非常好，減少新人不適應，是一種小老弟進入大家庭。」

他說：「過去球員交換不頻繁，到了興農後大家都在看，你可以給我什麼，是不是像3連霸一樣帶個連霸，有一點負擔、有一點壓力，自己是當家做主。」

「興農牛是我職棒生涯最長一段時間，一直以為會在興農牛退休，當教練再當總教練。」葉君璋表示，到了兄弟象是人生最末端，希望傳承給兄弟的年輕球員，每個階段心態不一樣。

葉君璋到了兄弟象之後，面對昔日東家興農牛，他表示，面對老東家，心情很特別，一直擔心會不會跑錯休息室，因為在興農牛太久了。

他提到接任義大犀牛總教練其實有一點排斥，「但時機到了就要這麼做，時機到了不可能有機會拒絕。記得洪總跟我說，可以當選手就不要當教練，可以當教練就不要當總教練，一直記在頭腦中。」