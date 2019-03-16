HBL／逆轉高苑關鍵人物　張兆辰卻向隊友懺悔

▲張兆辰。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／台北報導

張兆辰是南山高中能在下半場甩開高苑工商糾纏，挺進決賽的關鍵人物之一，且繳出19分、10籃板的數據，賽後他卻向隊友懺悔。

致勝功臣向隊友懺悔，張兆辰表示，因為上半場過多持球單打，「因為我沒有相信隊友，下半場修正心態，希望明天也能保持這樣的狀況。」

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過多持球單打，正好觸犯教頭許時清的大忌，由於本屆球員陣容經驗不如過去豐富，許時清很強調少單打、多分享球的概念，就是因為隊上沒有能以一己之力改變戰局的球員。

「分享球多讓球增加導傳，你就有較多的合理出手機會。」許時清説，每當進攻不順，球員就會卯起來單打突破，很多小盃賽就這樣輸掉，「所以我提醒他們。」

因此賽後記者會輪到張兆辰發言時，許時清就猛虧他要他跟隊友懺悔，張兆辰說下半場多加強與隊友的配合，希望決賽也能如此。

南山上半場打完落後高苑4分，第三節逐漸迎頭趕上，帶著2分進入第四節，決勝節張兆辰獨拿7分，幫球隊打一波14比4攻勢，建立雙位數領先，就此甩開高苑。

許時清説，第二節全隊只拿5分，但上半場才落後4分，既然如此為何不打得更有耐心一點，多找出合理出手機會來累積分數。