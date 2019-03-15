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國訓中心新建工程上梁典禮　戴資穎以董事身分參加

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▲▼國訓中心上梁儀式 。（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心上梁儀式，戴資穎（右5）以國訓中心董事參加  。（圖／國訓中心提供）

體育中心／綜合報導

國家運動訓練中心3月15日上午11時舉行「宿舍、器材及監控中心新建工程」上梁祈福典禮，邀請各界貴賓及培訓隊教練、選手親臨觀禮，包括教育部潘文忠部長也到場與在場貴賓及教練、選手一同見證我國競技運動人才培育新里程碑。
教育部長潘文忠表示在2018年雅加達-巨港亞洲運動會中許多奪牌的瞬間至今仍讓人感到振奮和感動。

蔡總統更史無前例地，指派兩架F-16戰機迎接亞運英雄歸國，代表全體國民給予教練及選手們最大的肯定，對於即將到來的2020年東京奧運，也展現高度的關注與期待。潘文忠部長更指出2019年是備戰2020年東京奧運關鍵的一年，為給予教練及運動員更好的訓練環境、舒適的居住品質，許多設備及建設都在陸續更新建造中，選手宿舍的興建更是重要的一環，配合備戰2020年東京奧運集訓，宿舍的新建工程將會在2020年2月讓選手進駐，以迎接2020年東京奧運。

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▲▼國訓中心上梁儀式 。（圖／國訓中心提供）

教育部長潘文忠（左）和國訓中心董事長林騰蛟（右）（圖／國訓中心提供）

國家運動訓練中心董事長林騰蛟表示中心以提供最優質及高效率的服務為己任，各方面服務品質均提升：生活需求層面，宿舍興建工程即將如期如質完工；飲食安全有專責團隊嚴格把關，營養教育也併進；訓練場上有專業的運科及醫療團隊及新穎儀器設備支援；教育層面，除既有的課業輔導，也強化選手們的第二專長、雙語技能及職涯探索等，顯現出國家對於運動員的用心，並成為教練及選手最強後盾！

國家運動訓練中心「宿舍、器材及監控中心新建工程」總工程金額近新臺幣14億元。住宿空間包含選手宿舍254間、教練宿舍145間，可提供508位選手、145位教練同時進駐，而宿舍地下室也將設置停車場，可停放375輛汽車及306輛機車。至於餐廳方面，1樓及2樓可提供教練及選手近500人同時用餐，3樓則規劃為教練及選手休閒娛樂空間，上梁祈福儀式簡單隆重，現場有祥獅獻瑞祈祝工程順利，同時也祝福未來國家代表隊出賽，都能拿到最好的成績，爭金奪冠，邁向國際。

▲▼國訓中心上梁儀式 。（圖／國訓中心提供）

關鍵字： 國訓中心
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