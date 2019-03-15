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HBL／北一女重返4強　防守毫無保留

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▲▼ HBL北一女中 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲北一女重返4強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／綜合報導

雖然打進4強，但北一女中的前景很難被看好，只是一路以來「小綠綠」展現的韌性，若忽視她們可能會被反咬一口。

上屆無緣8強，北一女本屆捲土重來，預賽、複賽都在最後一場決定性的比賽取得晉級，有賴她們驚人的韌性與決心，尤其8強賽與苗商爭到最後一天才確定前進小巨蛋。

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難被看好的原因在於，北一女不但是4支球隊中，小巨蛋經驗最少的球隊，甚至可以説沒有，因為前一次晉級4強是103學年度，只有教頭駱燕萍體會過，加上本屆女子組強弱態勢明顯。

本屆HBL女子組8強，呈現永仁、普門、南山三強鼎立局面，3支球隊還未開賽就被認為預約走3張4強門票，最後1張再由其他球隊爭，並被認為是由北一女、苗商與淡商爭奪的局面。

戰況也如預料，北一女晉級後，戰力與另外3隊有落差，而且北一女面對這3支勁旅，失分都在70分上下，同時周采臻與周季葳的受傷也是隱憂，不過周采臻已歸隊。

教頭駱燕萍認為，再差也有4強，根本不必怕輸，反而是對手要擔心，但她也明確指出，贏球靠進攻機率不大，防守是唯一的本錢。

北一女在8強賽後，於北市青年盃以戰養戰，盡可能累積實戰經驗，期盼屆時在小巨蛋舞台上，能毫無保留地挹注防守能量。

關鍵字： HBL北一女中
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